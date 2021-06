Vi skulle aldrig have spillet færdig

Det var i sandhed en beslutning, der blev taget med følelserne uden på tøjet lørdag aften, hvor alt var kaotisk efter Christian Eriksens tragiske kollaps på Parkens græstæppe.

Men det var en beslutning som havde set helt anderledes ud, hvis den var blevet foretaget søndag.

En stærkt bevæget og følelsesladet landstræner mener dagen derpå, at det var forkert det danske landshold spillede kampen mod Finland færdig, når man tænker på de omstændigheder, hvor Christian Eriksen var faldet om med hjertestop og siden blev fragtet til Rigshospitalet.

- Vi skulle aldrig have spillet kampen færdig lørdag aften, siger Kasper Hjulmand dagen derpå. Foto: Lars Poulsen.

- Ærlig talt skulle vi ikke have været på banen igen for at spille kampen færdig, siger Kasper Hjulmand søndag eftermiddag på et virtuelt pressemøde med deltagelse af flere hundrede danske og udenlandske medier.

- Jeg har i dag dårlig samvittighed over, vi var ude på banen igen. Men jeg kunne heller ikke overskue det hele.

- Det var fuldstændig forkert at sætte spillerne i den situation, de blev bragt i. Vi skulle have gået ud i bussen og kørt hjem.

- Men nu kom det til at handle om at få det overstået, så vi kunne komme 'hjem', forklarer Kasper Hjulmand, der stadig er meget følelsesmæssigt berørt af hele situationen omkring Christian Eriksens kollaps.

Landsholdsspillerne og Kasper Hjulmand ville under ingen omstændigheder forholde sig til noget som helst i omklædningsrummet fra hverken dommeren eller den ansvarlige fra UEFA. De ville kende Christian Eriksens skæbne først.

Ingen fra DBU vil officielt sige, at UEFA lagde massivt pres på dem, men det var i sandhed tilfældet med den melding, som det Europæiske fodboldforbund kom med: Spil kampen færdig i aften (lørdag, red.) eller søndag kl. 12.00.

Anfører Simon Kjær var så påvirket af situationen med hans gode ven, Christian Eriksen, at han måtte trække sig fra banen efter en times spil. Foto: Lars Poulsen.

Christians store smil

Da de fik livstegn fra Rigshospitalet, besluttede spillerne i samråd med det finske landshold af spille kampen færdig lørdag aften. For alternativet om at spille søndag kl. 12.00 var fuldstændig uspiseligt.

Det hjalp søndag formiddag på humøret, da hele landsholdstruppen var i videochat med Christian Eriksen fra sygesengen på Rigshospitalet.

- Jeg skrev med Christian i nat, og det var helt fantastisk at se hans smil i dag. Han sagde: Hvordan har I det? I har det nok værre end jeg. Og det er typisk Christian at tænke på andre end sig selv.

- En ting er hele oplevelsen med Christian, noget andet er kommunikationen undervejs. Den her oplevelse vækker mange følelser i os alle.

- Jeg kan ikke rose spillerne nok for den måde, de har tacklet tingene. Det er en flok professionelle mennesker, men det er nogle mænd med stærke følelser, forklarer Kasper Hjulmand, der flere gange undervejs oplever, at stemmen knækker over, når han skal forklare sig.

Kasper Hjulmand var meget følelsesmæssigt påvirket af situationen, da DBU søndag holdt pressemøde. Flere hundrede danske og udenlandske journalister deltog. Foto: Lars Poulsen.

Fire psykologer hjælper

Allerede søndag aften kom der fire krise-psykologer i landsholdslejren på Hotel Marienlyst i Helsingør. De kom tilbage søndag formiddag for at hjælpe spillerne i truppen for at bearbejde den traumatiske oplevelse, de havde været vidner til.

- Vi prøver mandag at få normaliseret tingene. Vi skal videre og det kan vi forhåbentligt komme. Men der skal også være plads til for spillerne at være i et rum, hvor de ikke skal tænke fodbold.

- Vi bakker alle spillerne op i de beslutninger de træffer, fordi den situation vi er i, påvirker dem forskelligt, pointerer Kasper Hjulmand.

Umenneskeligt, UEFA: - Det er sygt!