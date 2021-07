Video går verden rundt: Forveksler EM-stjernen

Tirsdag aften spillede Italien sig i EM-finalen som det første hold efter deres sejr over Spanien i straffesparkskonkurrence.

Et af straffesparkene, der sikrede Italien deres plads i finalen, blev scoret af 34-årige Leonardo Bonucci.

Derfor skulle det naturligvis også fejres, da det var officielt, at Italien var gået videre til finalen.

Leonardo Bonucci gik derfor ud til tribunen med de italienske fans og skreg sin glæde ud, men da han ville vende tilbage til banen, blev han tilbageholdt af en sikkerhedsvagt.

Hun troede simpelthen, at han var en fan, der forsøgte at komme ind på banen.

Bonuccis forvirring over at blive tilbageholdt er heller ikke til at tage fejl af i videoen.