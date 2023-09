Vigtig sejr: FCK-stjerne scorer

Med nederlag i to af de første tre kampe i EM-kvalifikationens gruppe F har Sverige sat sig selv under gevaldigt pres.

Håbet om en plads ved slutrunden i Tyskland næste år fik dog lidt kunstigt åndedræt lørdag, da svenskerne tog en sikker og ekstremt vigtig sejr på 5-0 ude mod Estland.

De to svenske nederlag er kommet til de formodet største konkurrenter til de to slutrundegivende pladser i gruppen, Belgien og Østrig. Da de to hold spillede uafgjort indbyrdes og ellers har gjort rent bord, står de på ti point for fire kampe.

Sverige kunne med pointtab i Tallinn stå med tre eller fire point og kun fire kampe tilbage. Den situation undgik de blågule dog med sejren, selv om der stadig skal hentes fire point på enten Belgien eller Østrig.

Lørdag var det Viktor Gyökeres, som satte Sverige i gang efter 18 minutter. Bare seks minutter senere fordoblede Tottenhams Dejan Kulusevski føringen.

Den reelle afgørelse faldt allerede fem minutter før pausen, da Newcastle-angriberen Alexander Isak headede 3-0-målet ind.

Claesson scorer til 5-0

Robin Quaison gjorde det til 4-0 med et kvarter igen, inden FC Københavns Viktor Claesson afsluttede målfesten i tillægstiden.

I gruppe C har England fortsat sikker kurs mod slutrunden, selv om holdet måtte notere sit første pointtab.

Det skete i udekampen mod Ukraine, hvor Gareth Southgates tropper måtte nøjes med 1-1 mod ukrainerne, som havde lånt en hjemmebane i Polen på grund af krigen i hjemlandet.

Resultatet sender England op på 13 point for fem kampe. Ukraine har syv point for fire kampe, mens Italiens europamestre har tre point for blot to kampe.

Trods stort engelsk overtag spillemæssigt var det Arsenal-spilleren Oleksandr Zinchenko, der først fik sat bolden i nettet efter et fint ukrainsk angreb godt midtvejs i første halvleg.

England kunne dog også levere flotte scoringer. Anfører Harry Kane fandt højreback Kyle Walker bag Ukraines forsvarslinje med smuk dyb aflevering kort før pausen, og Walker satte sikkert udligningen ind.

Det var Manchester City-backens første scoring på landsholdet i sin kamp nummer 77.