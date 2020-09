- Vigtigt at knæle

Englands landstræner, Gareth Southgate, er glad for, at begge hold knæler før landskampen mod England

Der er to ting, der har været diskuteret flittigt, siden lørdagens 0-2 nederlag til Belgien.

Enden på den danske stime af kampe uden nederlag og fornuften i at afskibe effektive Åge Hareide.

Og så landsholdets beslutning om at knæle, der i første omgang blev sat i gang af en engelsk anmodning.

Flere medier, blandt andre Ekstra Bladet og Politiken - har i kommentarer anklaget landsholdet for hykleri, fordi man støtter 'Black Lives Matter'-bevægelsen, men ikke tager stilling til undertrykkelsen af menneskerettighederne hos VM-værten Qatar.

Gareth Southgate er glad for, at der bliver knælet i Parken. Foto: Ritzau Scanpix

På Ekstra Bladets initiativ blev den engelske landstræner Gareth Southgate fredag indviet i den danske debat.

Den blander han sig ikke i, men han understreger, at gestussen med at knæle er en vigtig begyndelse.

- Jeg tror, at det er et utroligt vigtig emne over hele verden lige nu.

- Det varmede mit hjerte at se reaktionen i vores eget land. Jeg føler, at vi er ved et punkt, hvor der kan skabes forandring.

- Der har været så meget snak i årevis om diskrimination, og virkeligheden er, at med mindre du har hovedet begravet i sandet, så er du denne sommer blevet bevidst om nogle ting, som mange os aldrig havde tænkt alvorligt over. Mennesker som mig selv, hvide og midaldrende, siger den engelske landstræner.

- Jeg læser bøger og lytter til mennesker. Det har øget min bevidsthed om ting, jeg aldrig har tænkt over, understreger Gareth Southgate, som mener, at det er for tidligt at lægge gestussen med at knæle på hylden.

Lyt til eksperten: Manager-ekspert: Vent med at sætte dit hold!

- Det er for let at skubbe det ind under gulvtæppet. Det er en vigtig gestus, som hele fodboldverdenen er nødt til at støtte Men det er klart, at der er mange yderligere skridt, der er nødt til at følge den symbolske protest.

Landsholdets store hykleri

Stor DF-bekymring: Forstår ikke landsholdet