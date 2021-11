Vikar-show i dansk sejr

Det var de to landsholdsspillere Mohammed Daramy og Jesper Lindstrøm, der stjal showet, da det danske U21-landshold slog Tyrkiet

U21-landsholdet har oplevet en stor udskiftning efter holdets imponerende slutrunde i foråret.

Der er blevet skiftet ud på flere vigtige positioner som eksempelvis målmandsposten og i midterforsvaret, imens Jesper Sørensen har overtaget trænersædet efter Albert Capellas.

Efter fredagens præstationer på landsholdet af Mohammed Daramy og Jesper Lindstrøm, der ikke er værd at snakke om, var de to spillere tirsdag aften med som vikarer på U21-landsholdet.

Showtime

De to stor-talenter, der begge blev solgt fra deres danske klubber i sommer, skulle ikke bruge lang tid på at vise sig fra deres bedste side.

Allerede efter 3 minutter fik Jesper Lindstrøm tilkæmpet sig et straffespark, som han selv eksekverede fra 11-meter pletten.

Knap 20 minutter senere modtog Mohammed Daramy bolden på egen banehalvdel og tog herefter turen, hvor han afdriblede to mand, og koldblodigt satte bolden ind igennem benene på den tyrkiske målmand Dogan Alemdar.

De to vikarer fortsatte med at være toneangivende resten af første halvleg, hvor Danmark havde flere store chancer, der blev misbrugt.

Artiklen fortsætter under billedet..

Jesper Lindstrøm leverede markant bedre for U21-landsholdet, end han gjorde for landsholdet i fredags. Foto: Lars Poulsen

Usikker anden halvleg

Efter de første 45 minutter hvor danskerne havde fint kontrol over kampen, kom tyrkerne stærkt ud til anden halvleg, og allerede efter syv minutter fik tyrkerne reduceret.

Anden halvleg bar generelt præg af et hav af fejl specielt fra danskernes side, og tyrkerne bankede på for en udligning.

Jesper Sørensen forsøgte at få styr på kampen ved at sætte nye kræfter på banen, men tyrkerne fortsatte med at være nærgående.

Det lykkedes Danmark at holde hele vejen hjem takket være et par gode indgreb af Mads Hermansen og uskarpe tyrkere.

Dermed fik U21-landsholdet deres tredje sejr og indtager stadig gruppens anden plads.

Danmark har nu ni point efter fire kampe i gruppen, hvor Belgien har gjort rent bord med fem sejre ud af fem mulige.