Vil beskytte homo-fans i Qatar

Det walisiske fodboldforbund overvejer at oprette sikre opholdssteder for homoseksuelle fans under VM i Qatar

Selvom myndighederne i Qatar flere gange har understreget, at alle fans i princippet er velkomne, når ørkenstaten om kort tid tager hul på VM i fodbold, er det så som så med omverdenens tillid til det budskab.

Især homoseksuelle fans frygter at komme i klemme i landets rigide og arkaiske retssystem, der ikke tillader forhold mellem mennesker af samme køn.

Senest har VM-arrangørerne meddelt, at man ikke vil tillade offentlige kærtegn under slutrunden, og nu er det walisiske fodboldforbund parat til at sørge for, at også homoseksuelle walisiske fans får et sikkert VM i Qatar.

Således overvejer waliserne, som er med til VM for første gang siden 1958 at oprette sikre opholdssteder, såkaldte 'safe houses' under VM. Det skriver The Athletic.

Annonce:

Det ventes at mellem 2300 og 3000 walisere tager turen til Qatar, og selvom både myndighederne i Qatar og 'The Supreme Committee', der har ansvaret for VM-afviklingen, fastholder, at både homoseksuelle og kvinder trygt kan støtte deres hold, så er det ikke et løfte, Wales' fodboldforbund stoler på.

Dansk ekspert advarer kvinder mod VM i Qatar:. Det kan du læse mere om her: Advarer før VM: Særlig farligt for kvinder

- De fastholder holdningen, at alle er velkomne og sikre. Men som et nationalt forbund er det ikke noget, vi kan garantere, siger Jason Webber, der er 'senior equalities manager' hos FAW.

- Der er igangværende diskussioner om at have noget, som minder om et område med sikre opholdssteder for kvinder og personer fra LGBTQ-miljøer, men det handler lige så meget om at give information til fans, som tager afsted, forklarer Webber.

Hos DBU har man tidligere meddelt, at der ikke bliver nogle danske fanzoner under VM i Qatar.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I Ekstra Bladets podcast, Blodbold, kan du høre Blatter fortælle mere om den rådne del af det smukke spil.

--------- SPLIT ELEMENT ---------