Vil flytte VM-playoffkampe ud af Rusland

Hvis det står til Polen, Sverige og Tjekkiet, skal der ikke spilles VM-playoffkampe i Rusland i slutningen af marts.

Det meddeler fodboldforbundene i de tre lande, efter at Rusland har invaderet Ukraine.

At det netop er de tre lande, som kommer med meddelelsen, skyldes, at de er havnet i samme playoffpulje som Rusland. I kraft af sin status som bedst seedet er russerne udset til at have hjemmebanefordel i puljen, der afgøres over to semifinaler og en finale.

- Vi tre underskrivere af meddelelsen end ikke overvejer at tage til Rusland for at spille en kamp der. Den militære eskalering, vi kan betragte, medfører alvorlige konsekvenser og sænker uomtvisteligt sikkerheden for vores landshold og officielle delegationer, skriver de tre fodboldforbund.

24. marts er det planen, at Rusland skal møde Polen i Moskva i den semifinale. I tilfælde af russisk sejr skal vinderen af opgøret mellem Sverige og Tjekkiet en tur til Moskva fem dage senere.

Den samlede vinder af de fire hold får en billet til VM i Qatar i november og december.

Fodboldforbundene i Polen, Sverige og Tjekkiet forventer, at Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) skrider ind og flytter kampene væk fra Rusland.

- Vi forventer, at Fifa og Uefa reagerer umiddelbart og præsenterer os for alternative løsninger, så de kommende kampe kan afvikles, lyder det.

Både Fifa og Uefa har tætte bånd til Rusland. For fire år siden var Rusland vært for det Fifa-arrangerede VM, mens Champions League-finalen, der arrangeres af Uefa, i år er sat til at blive afviklet i Sankt Petersborg.

Den statsejede russiske virksomhed Gazprom er sponsor for Champions League og andre Uefa-relaterede aktiviteter. Tidligere var Gazprom også at finde i Fifas partnerportefølje.