Vil give højre og venstre arm for det

Danmark skal bare slå Spanien, så er EM-kvartfinalen mod England sikret.

Men det bliver ikke bare sådan lige at slå verdens nummer syv. Det er de udmærket klar over i den danske lejr.

- Vi ved, vi er underdogs, og vi ved det bliver en svær kamp. Men vi glæder os også til det for at se, om vi ikke kan skabe en overraskelse, indledte Lars Søndergaard med at sige pressemødet på Brentford Community Stadium godt 28 timer før kampstart.

Spillet ud af banen for et år siden

Spanien slog Finland 4-1 i første kamp, men tabte så til Tyskland i et opgør, de ellers dominerede fra start til slut. Det gjorde de også, sidst de krydsede klinger med Danmark.

Det var i en testkamp for lidt mere end et år siden, hvor Spanien kørte Danmark ud af brættet og vandt 3-0 i Alcorcón.

Ved den lejlighed måtte Lars Søndergaards tropper nøjes med 34 procent boldbesiddelse og ét skudforsøg mod Spaniens 19. Nul hjørnespark til Danmark, ti til Spanien.

Alligevel frygter landstræneren ikke, at den oplevelse sidder i spillerne. Tværtimod.

- Vi er blevet klogere af den kamp, siger han.

- Vi skal acceptere, at vi er nødt til at forsvare mere, end vi er vant til det. Kan vi det, så tror jeg også, at vi finder de steder på banen, hvor vi kan få fat bolden og gøre ondt på dem.

Man kan i skrivende stund få pengene 12 gange igen, hvis Danmark vinder, men Søndergaard mener, at de er kommet tættere på Spanien siden sidste møde. Men det skal han vist også sige.

- De fyrede mig nok, hvis jeg sagde, at vi var kommet længere væk, sagde Lars Søndergaard med et af flere pressemøde-grin.

30-årige Sofie Junge får sit at se til på den centrale midtbane mod de hurtigt spillende og vævre spaniere, som i stor udstrækning har storklubben FC Barcelona som arbejdsgiver.

Hun var også med for 13 måneder siden, men sårene fra sidste møde er helet.

- Jeg tror, det er godt, at vi har spillet den kamp. Vi ved, hvad vi er oppe imod. Vi kan forberede os på, at vi kommer til at stå og forsvare os meget, sagde hun.

Sofie Junge får travlt på den danske midtbane. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

Vil give højre og venstre arm

Danmarks erklærede målsætning i dødens pulje har været at holde liv i chancen for en kvartfinale helt til sidste gruppekamp. Det er opfyldt, men det får ikke danskerne til at strække våben i 'finalen'.

- Jeg kan sige, at vi er så glade for at være her, at det ville være synd og skam at skulle hjem. Vi vil give både højre og venstre arm for at komme videre. Jeg ved ikke, om det var svar nok, grinede Lars Søndergaard.

Og det er ikke kun landstræneren, der nyder opholdet i London. Sofie Junge er også klar til at efterlade det hele på Brentfords grønne græstæppe lørdag aften.

- Det vil være en kæmpe sejr at komme videre fra denne her svære pulje. Vi ser for os at kunne slå Spanien ud af gruppen og ud af EM. Det er virkelig noget, der motiverer os. Vi elsker at være her og er glade for at være sammen, så vi skal simpelthen videre.

En sejr vil sende Danmark i kvartfinalen mod England på onsdag, mens nederlag eller uafgjort vil give Spanien billetten til dysten mod EM-værterne.