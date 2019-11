Vil have Hareide OG Solbakken

Kom nu!

Træf nu en beslutning, bliv enige og kom videre.

Meldingen til det norske fodboldforbund, NFF, og landstræner Lars Lagerbäck er soleklar fra klummeskribenten Knut Espen Svegaarden på avisen Verdens Gang.

Han og sandsynligvis rigtig mange andre norske fodboldfans ser gerne, at der snart kommer en officiel udmelding i forhold til Lagerbäcks ansættelsesforhold.

For den succesfulde svenskers kontrakt sniger sig mod udløb.

Hvis parterne ikke forlænger samarbejdet, bør NFF sigte mod Danmark. Og derefter Danmark igen, skriver Svegaarden og peger på først Åge Hareide og dernæst Ståle Solbakken.

- Åge Hareide, danskernes landstræner, er fri på markedet efter EM 2020. Og han er ikke uvillig til at prøve sig selv af med en meget spændende norsk generation spillere fra efteråret 2020. Hareide ved, at det er Norge, som i øjeblikket har det mest spændende hold af de skandinaviske. Den rutinerede Hareide ved, at dette hold med den rette træner kan komme langt, skriver Svegaarden.

To kiksede kvalifikationer

Det vil i så fald ikke være første gang, Åge Hareide prøver kræfter med jobbet som norsk landstræner.

Han stod i spidsen for holdet 2003-2008, men det lykkedes aldrig at kvalificere holdet til en slutrunde, selvom Norge var kom tæt på i to omgange.

I 2005 tabte man samlet til Spanien i playoff-kampene forud for VM. To år senere var det EM-deltagelsen, der glippede efter et sandt drama på Ullevål i næstsidste spillerunde, hvor Tyrkiet vandt 2-1. Hareide valgte siden at trække sig efter en dårlig start på kvalifikationen til VM 2010.

Knut Espen Svegaarden skynder sig at notere, at den nu 66-årige Hareide nok ikke er en løsning på den længere bane, hvorfor deres landsmand i FC København, Ståle Solbakken, omsider skal trække i landstræner-outfittet, når Hareide har siddet på posten et par sæsoner, og Solbakkens kontrakt med FCK er ved at ebbe ud.

Har sagt nej flere gange

- Så går det an at få overtalt den bedste kandidat. Ståle Solbakken har altid en lang kontrakt med danskerne, når det norske job er ledigt, virker det til. Men den sidste kontrakt løber til sommeren 2023. Jeg nægter dog at tro, at danskerne vil nægte nordmanden at lede sin egen nation fra 2022, hvis det er det, han ønsker, skriver Svegaarden, der kalder det 'en perfekt løsning' for norsk fodbold.

Ståle Solbakken har tidligere takket nej til en rolle i toppen af norsk fodbold. I 2018 kunne Dagbladet skrive, at han var blevet tilbudt rollen som direktør for elitefodbold og landshold.

Året før havde han afholdt to samtaler med forbundet om rollen som landstræner. Dengang blev også til nej, for som Solbakken sagde:

- Jeg har haft to møder med NFF, og jeg valgte at afslutte det nu, fordi jeg aldrig fik den gode mavefornemmelse om, at det var værd at gå videre med, sagde han til VG.

Åge Hareide har, som de fleste vist allerede ved, ikke fået forlænget sin kontrakt med DBU og afløses efter EM-slutrunden af Kasper Hjulmand.

