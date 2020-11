Vil have Ståle

Siden Ståle Solbakken blev fyret som manager i FC København har rygterne - og nærmest forventningerne - om at han skal være norsk landstræner taget til. For Vålerenga-cheftræneren Dag-Eilev Fagermo er der heller ingen tvivl om, at Solbakken er den bedste kandidat til jobbet.

Det er dog kun, hvis den nuværende landstræner for Norge, Lars Lagerbäck, føler, at tiden for ham på posten er slut. Det fortæller Fagermo i et interview med norske Nettavisen.

- Jeg må sige, at Lagerbäck har klaret sig godt med Norge, men hvis vi skal ændre os, så håber jeg, at det bliver Ståle Solbakken, siger Fagermo og fortsætter:

- Han (Lagerbäck red.) har gjort et godt stykke arbejde, men når han føler, at han har gjort sit, så tror jeg, at Solbakken er en klar kandidat. Jeg er muligvis gammeldags, men jeg vil have en nordmand som norsk landstræner. Der skal være en præmie for de bedste trænere i Norge at træne flagskibet, lyder det fra Dag-Eilev Fagermo.

Vålerenga-træneren peger endvidere på, at det er med til at motivere spillerne at komme på landsholdet, så gør det det også med trænere.

Fagermo afviser dog selv, at der skulle være tale om, at der skulle være tale om, at han selv kunne tænke sig jobbet. Han er klubtræner, fastslår han.

Norge missede senest muligheden for at komme med til sommerens EM, da de tabte med 1-2 til Serbien, og dermed har de stadig ikke kvalificeret sig til en slutrunde siden 2000.