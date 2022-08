Vil have VM hjem efter 100 år

Fire sydamerikanske lande vil senere tirsdag byde på afholdelsen af VM i fodbold i 2030.

Det beretter nyhedsbureauet AFP.

Uruguay vil sammen med Argentina, Chile og Paraguay have VM tilbage til stedet, hvor VM-turneringen så dagens lys i 1930 og til det ikoniske stadion Centenario i Montevideo.

Uruguay var vært for historiens første VM og vandt tilmed finalen over Argentina på netop Centenario.

- 100-års fejringen af det første VM skal foregå her. Tilbage til rødderne, siger sportsminister Sebastian Bauza.

Det har taget mere end tre års arbejde for de fire sydamerikanske at få sammenstrikket et officielt VM-bud.

Planen er, at VM-finalen - ligesom i 1930 - skal spilles på Centenario.

Dengang deltog kun 13 lande i VM, og det var kun nødvendigt med 3 stadioner.

Sidenhen er turneringen vokset til at have 48 deltagere, og kampene skal spredes ud på omkring 15 stadioner.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har allerede tildelt VM i 2026 til USA, Canada og Mexico. I slutningen af 2022 er Qatar vært for VM.

Den seneste VM-turnering i Sydamerika var i 2014, hvor Brasilien havde værtskabet.