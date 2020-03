Vil huske særlig Åge-episode: - Det var usædvanligt

Dagens annoncering af EM's udskydelse til sommeren 2021 blev samtidig også et utidigt farvel til vores landstræner.

En atypisk og blandet afsked med den pragmatiske nordmand, som endte som det sportsligt set største offer for den globale pandemi, der nu har afblæst fodboldsommeren.

Men hvad kommer der så til at stå i historiebøgerne ud for navnet 'Åge Hareide'?

Han bestod alle prøverne og takkede af som en ubesejret mand gennem sine sidste 34 kampe - med lidt god, statistisk vilje.

Alligevel manglede der lige det sidste for, at han i historieskrivningen vil overgå nogen af sine fire forgængere på posten siden 1979, mener Morten Bruun.

- Hareides tid blev absolut en positiv tid for dansk fodbold. Han leverede Nations League-oprykning, en godkendt VM-præstation i 2018 og bestod to kvalifikationer, hvor Danmark lige havde misset to, dengang han var blevet ansat. Når støvet har lagt sig, vil han blive husket for de uhørt stabile resultater.

- Men det skulle have været ved EM, at han for alvor kunne skrive sig ind i Danmarks fodboldhistorie med flammebogstaver. Det gjorde han trods alt ikke, lyder dommen fra Bruun.

Åge Hareide siger farvel til de danske fans efter, hvad der endte som hans sidste kamp for Danmark mod Irland i Dublin i november. Foto: Lars Poulsen

Den norske arv

Men Åge havde heller ikke lige så lette betingelser, understreges det.

Forgængeren Morten Olsen var Danmarks fodboldmæssige landsfader, og det glemte folk alligevel ikke trods flere år med skuffelser og somre uden dansk slutrundedeltagelse.

Fordommene om Norge som den bjergklædte nation i nord af knoldesparkere, der spiller primitiv Drillo-fodbold, gjorde det samtidig vanskeligere for den tidligere Brøndby- og Malmö FF-træner at komme helt ind i varmen.

I hvert fald sværere end det var for de to andre udenlandske landsholdstrænere, Danmark har haft i moderne tid, som kom fra henholdsvis Sverige og Tyskland, vurderer Bruun.

- Jeg tror, Åge Hareide selv vil føle, at det fra start af har været sværere at blive folkekær som norsk landsholdstræner i Danmark, end hvis man kom fra Sverige og Tyskland, som er fodboldnationer, vi i langt højere grad respekterer herhjemme. Der er en fodboldarrogance i Danmark rettet mod særligt Norge, som jeg er sikker på, at han også har ment var der.

Og selvom Hareide ikke ligefrem var nogen Drillo, så modsagde spillestilen ikke helt fordommene og endte med at begrænse den anerkendelse, Hareides resultater høstede. Især det sidste års tid.

Konflikt med DBU kastede skygger

2019 endte trods den vellykkede EM-kvalifikation alligevel med at blive et lunkent år for Hareide. Over sommeren blev Kasper Hjulmand kontroversielt præsenteret som Åges arvtager, og timingen af udmeldingen samt det manglende tilbud om en forlængelse tog han ilde op.

Siden da lå stemningen i nærheden af frysepunktet mellem Peter Møller og Åge Hareide, og det vil ifølge Bruun være med til at blakke nordmandens eftermæle.

- Når jeg om 10 år tænker tilbage på Åge Hareide, vil jeg også huske konflikten mellem landstræneren og DBU. Det var usædvanligt at have en landstræner, hvor man egentlig kunne være i tvivl om, hvorvidt han holdt med Danmark. Jeg synes trods alt, DBU og Peter Møller håndterede hele situationen væsentlig bedre.

Hareide og Peter Møller var ikke perlevenner det sidste års tid. Foto: Jens Dresling

Hareide nummer fem på Bruuns rangliste

Skal man prøve placere Hareide på listen over bedste danske trænere, står han over for et meget stærkt felt. DBU har ikke fyret en eneste af de fem trænere de sidste 40 år.

- Det kan man jo altid diskutere. Men i min bog er Richard Møller Nielsen nummer et, fordi han vandt EM. Dernæst kommer selvfølgelig Sepp Piontek. Så tager Bosse tredjepladsen, fordi han fik os til en VM-kvartfinale.

- Og Morten Olsen sniger også lige akkurat højere op, fordi han leverede nogle flotte slutrunder i 2002 og 2004 og har gjort så meget for dansk fodbold.

Men hvad nu hvis Hareide havde fået sin chance til EM - og hvad nu hvis det var gået rigtig godt? Hvordan skulle han så være blevet placeret?

- Jeg opfattede chancerne som relativt gode for, at han kunne være sluttet af med et flot EM. Han burde have kunnet bringe os videre. Tre kampe og fodboldfest i Danmark med videre avancement, så havde det set godt ud. En kvartfinaleplads, og så vil jeg mene, han havde været udfordrer til tredjepladsen.

- Og hvis vi nu drømmer rigtig stort og forestiller os, at vi simpelthen gik hen og vandt EM, så havde han jo haft en god chance for at vippe Richard Møller Nielsen af førstepladsen! afsluttes det med et grin fra Morten Bruun.

Men grinet glider hurtigt over i et suk. For det er jo bare spekulationer.

Det fik ikke lov til at ske, og Hareide fik ikke chancen for at krone sit værk. Der er enighed om, at det er bittert for Hareide. I fodboldsammenhæng endte han med at betale en meget stor pris.

Danmark har dog stadig chancen for at gå efter guldet. Men det bliver først næste sommer. Og med Kasper Hjulmand ved roret.

