Vil ikke gøre som Danmark: - Vi er kvinder

Det danske herrelandshold valgte under VM ikke at bære 'One Love'-anførerbindet. Til sommer under kvindernes VM agter det svenske landshold at bære det - også selvom de kan blive straffet

Det fyldte meget under VM.

Skal, skal ikke?

Danmark og andre landshold valgte ikke at bære 'One Love'-anførerbindet under herrernes VM i Qatar, da de kunne blive straffet af FIFA - eksempelvis i form af en advarsel.

Til sommer skal der igen spilles en stor FIFA-turnering. Denne gang spiller verdens bedste kvindelige fodboldspillere VM, og her planlægger svenskerne at bære det omdiskuterede armbind. Det fortæller Kosovare Asllani, der flere gange har været anfører for Sverige.

- De (FIFA) har måske nemmere ved at styre herrelandshold, men vi damer og kvinder er pionerer. Vi vil ændre verden og flytte den fremad. Hvis det betyder, at nogle ville bøde os, så lad dem, siger hun til svenske Dagens Nyheter.

- Men hvis vi skaber en 'bevægelse', hvor alle gør det samme, ser det ikke godt ud, hvis de bliver ved med at bøde alle.

Og hvis straffen ikke kun bliver bøder, men også advarsler, vil svenskerne stadig være klar til at tage konsekvensen.

- Vi vil ikke trække os tilbage. Vi er kvinder, lyder det fra Kosovare Asllani.

Engelske Rachel Daly bar 'One Love'-armbindet i søndags mod Italien. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Også det engelske landshold ønsker at bære regnbuearmbindet under VM, der bliver spillet i juli i Australien og New Zealand.

Danmark er også kvalificeret til slutrunden. Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra DBU og det danske landshold for at høre, hvad de vil gøre.

Armbindet promoverer LGBTQ+-rettigheder og mangfoldighed i fodbold.