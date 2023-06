Vil ikke tale om det: - Heldigvis ikke i mine hænder

Pierre-Emile Højbjerg bliver rygtet retur til den tyske storklub Bayern München, men den danske landsholdsstjerne er ikke meget for at tale om det

Som bare 17-årig trænede han med de helt store stjerner, og det blev også til 25 førsteholdskampe.

Men gennembruddet i Bayern München kom aldrig for Pierre-Emile Højbjerg.

Siden gik turen forbi Southampton, inden de seneste tre sæsoner er blevet tilbragt i Tottenham. Men nu kan der blive tale om en revanche for den danske landsholdsspiller i det sydtyske.

Rygterne om et salg af Højbjerg er nemlig begyndt at tage til, og ifølge tyske Bild skulle Bayern München være blandt de interesserede.

Men det var ikke noget, den danske stjerne havde lyst til at tale om forud for mandagens EM-kvalifikationskamp mod Slovenien.

- Det, der er heldigt, er, at vi spiller landskamp i morgen (mandag, red.). Så mit fokus er der. Hvad der kommer derefter, er heldigvis ikke i mine hænder, siger han på søndagens pressemøde i Ljubljana.

- Det, jeg kan lægge fokus på, er det, der skal gøres i morgen. Jeg har før udtalt mig om min tid i München, men lige nu har jeg ikke noget at sige til det.

27-årige Pierre-Emile Højbjerg rygtes i øjeblikket væk fra Tottenham efter tre år i klubben. Foto: Claus Bonnerup

Var ked af afsked

Tidligere har Pierre-Emile Højbjerg ikke lagt skjul på, at tiden i den tyske storklub ikke gik, som han havde drømt om.

Det var derfor også en svært skuffet dansker, der tilbage i 2016 måtte indse, at opholdet i Sydtyskland var forbi.

Det blev tydeligt, da den dengang 20-årige Højbjerg bekræftede det i landsholdsregi.

- Det kan jeg bekræfte. Eller slut ... for denne her gang. Jeg var selv lidt overrasket over, at han sagde det. Men når han (Søren Lerby, tidligere agent, red.) siger det, må det være rigtigt, sagde han til TV 2.

Pierre-Emile Højbjerg har kontrakt med Tottenham frem til sommeren 2025. Foto: Claus Bonnerup

Nul titler

Meget er sket siden, hvor Pierre Emile-Højbjerg først har tørnet ud for Southampton, inden Tottenham i 2020 fik kløerne i ham.

I den tid har han dog ikke kunnet prale af at have vundet en eneste titel.

Spørgsmålet er derfor, om netop det ønske kan få den 27-årige dansker til at søge nye græsgange.

Højbjerg går lige nu ind i sin bedste fodboldalder, men om han efter sommerferien også vil være at finde i London-klubben, vil tiden vise.

Pierre-Emile Højbjerg skiftede til Bayern München fra Brøndbys ungdomsafdeling tilbage i 2012. Her blev det til 25 kampe for førsteholdet, hvor han undervejs også var udlejet til både Augsburg og Schalke 04.

Pierre-Emile Højbjerg forventes at starte på banen, når det danske landshold mandag tager hul på den sidste kamp i EM-kvalifikation i denne omgang.

Opgøret mod Slovenien sparkes i gang på Stožice Stadion klokken 20.45.