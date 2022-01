Vil slet ikke tale med dem

Kasper Hjulmand har gjort sig selv til en eftertragtet træner. Selv fortæller han, at han har afvist at tale med de klubber, der forhørt sig på ham

Med en EM-semifinale og ni sejre på stribe i VM-kvalifikationen på cv'et har landstræner Kasper Hjulmand for alvor slået fast, at han er en mand, der kan skaffe resultater.

Nylige historier om en potentiel fremtid som manager på store adresser i Premier League har boblet i overfladen.

Senest har Everton været nævnt som bejler, efter Merseyside-klubben gav Rafael Benítez sparket. Men også Aston Villa, der har danske Johan Lange siddende på sportsdirektørposten, har været inde i billedet.

Men 49-årige Hjulmand har efter trænerjobs i Lyngby, FC Nordsjælland og Mainz nu fundet en hylde, han i den grad nyder at være på. Flere gange har han selv understreget, at landstræner er noget det største, man kan opnå i en trænerkarriere, og hans fokus er kun på det virke.

Samtidig er han ikke bleg for at erkende, at flere klubber har forsøgt at få ham på krogen. Det fortæller landstræneren selv i en af de seneste udsendelser i podcasten Mediano.

- Jeg aner ikke, hvad der sker i fremtiden. Som det er lige nu, så har jeg ingen andre tanker i hovedet end landsholdet. Jeg har lukket alt ude, og jeg aner ikke, hvad der sker i morgen. Jeg kan sige så meget, at jeg har fået henvendelser, men jeg afviste bare at tale med dem, siger Kasper Hjulmand.

I samtalen kommer hovedpersonen ind på, at han har en kontrakt med DBU til 2024, og i skrivende stund er der ikke noget, der tyder på, at han træder ud af den aftale før tid. Så skulle det i så fald være en fyring, og med landsholdets seneste bedrifter er det tæt på at være utænkeligt.

Kasper Hjulmand har haft rig lejlighed til at juble som landstræner. Foto: Lars Poulsen.

Soler sig i succes

Siden Kasper Hjulmand i 2020 blev udnævnt som dansk landstræner, har det udviklet sig til lidt af en solstrålehistorie.

Ved EM i sommer gik det danske mandskab hele vejen til semifinalen, hvor England sejrede i forlænget spilletid, og så var en magisk slutrunde med danske briller forbi.

Og havde det ikke været for et nederlag til Skotland i Parken i november, kunne Hjulmand og co. også have gået gennem VM-kvalifikationen uden et eneste nederlag. Ja, faktisk lutter sejre. Derfor er det ikke overraskende, at han tiltrækker sig opmærksomhed.

Selvom man ikke skal bruge diverse bettingfirmaer som det eneste pejlemærke, når det kommer til forudsigelser, så er det alligevel værd at bemærke, at det søndag blot gav pengene 1,25 gange igen, hvis Hjulmand udnævnes som ny manager i Everton.

Men det er ifølge hovedpersonen selv altså ikke den retning, pilen peger.

Noget, som fodboldekspert Morten Bruun erklærer sig enig i. Han er overbevist om, at Hjulmand ikke vil forlade landsholdet nu - også selvom Everton er et attraktivt job.