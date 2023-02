Vil sløjfe vejninger helt: Nu advarer DBU-boss mod det

Michael Sahl, direktør i Spillerforeningen, siger det meget klart.

Det skal være slut med at veje fodboldspillere på eliteplan. Det er budskabet, efter at han har set DR's dokumentar 'Fodboldens usynlige syge', hvor flere kvindelige danske landsholdsspillere står frem om psykiske lidelser.

Men det er et tiltag, man skal være varsom med at indføre, hvis det står til Peter Møller, der er fodbolddirektør i Dansk Boldspil-Union (DBU).

- Jeg vil gerne tage diskussionen og dialogen med Spillerforeningen for at høre, hvad de selv kan gøre for at hjælpe deres medlemmer, siger Peter Møller til Ekstra Bladet.

- Jeg tror, man skal være meget påpasselig med at afskaffe vejninger helt, for det er faktisk et greb, der kan være med til at passe på spillerne, og det vigtige er, at de også opfatter det sådan.

Artiklen fortsætter under billedet ...

TV 2's vært Camilla Martin interviewer DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, forud for præsentation af VM-truppen i Qatar. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Annonce:

Vejet for næsen af hinanden

I DR-dokumentaren fremhæver flere af landsholdsspillerne et nyt fokus på fysiske krav fra DBU op til EM i 2013 som startskuddet til nogle af de psykiske problemer.

Spillerne blev nemlig vejet hver morgen, og vægten blev noteret, så alle spillerne kunne se hinandens vægt på en væg.

Peter Møller bliver i første afsnit af dokumentaren foreholdt kritikken, hvor han kalder forholdene 'dybt beklagelige', ligesom han ikke betvivler deres oplevelser. Derudover kalder han det en 'fejl', at man dengang i 2013 lod papirerne med kvindernes vægt ligge frit fremme.

Vejninger på det kvindelige A-landshold samt på U-landsholdene finder ikke længere sted, understreger Peter Møller, men det er stadig en praksis for herrerne.

- Hvad siger du til, at spillernes fagforening har den her holdning?

Annonce:

- Det vigtigste er at finde en model, hvor vi passer på spillerne. Det, vi gjorde med vejningerne dengang, og det vi stadig gør på herrelandsholdet, er ikke for at kontrollere, om de vejer et kilo for meget eller for lidt. Det er for at afveje, hvor meget de kan presses, og hvor meget væske de skal indtage osv.

- Hvilke tiltag planlægger I at indføre, efter at I har set den her dokumentar?

- Jeg tror, det er meget vigtigt at kommunikere det (at man ikke vejer på grund af vægt, red.) ud og være åben med spilleren omkring det aspekt, ligesom vi skal have nogle rammer, hvor det kun er en læge, der er sammen med en spiller i et fortroligt rum, hvor andre ikke kan se det.

- Tests, målinger og vejninger er sindssygt vigtigt, i forhold til at vi får den bedste udgave af spilleren frem, siger Peter Møller.

- Kan du forstå Spillerforeningens budskab?

- Jeg er hverken læge eller fysisk træner, så jeg har ikke viden nok på området til at vide, om det er godt eller skidt.

Annonce:

- Jeg vil gerne sætte spørgsmålstegn ved, hvad den bedste løsning er at gøre det her på. Jeg er ikke sikker på, vi bare skal kalde vejninger for fortid. Vi skal ikke lade følelserne løbe afsted med os og tage en forhastet beslutning på baggrund af ting, der er sket for ti år siden, siger DBU-chefen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt taler under hyldesten af VM-guldvinderne på Københavns Rådhus. Foto: Mads Claus Rasmussen

Folkene bag 'Fodboldens usynlige syge' har talt med 35 nuværende og tidligere A- og U-landsholdsspillere, som alle har eller har haft symptomer på en psykisk lidelse.

Kræver forklaring fra DBU

Fortællingerne i dokumentaren har siden ført til, at kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) vil have DBU til at forklare ræsonnementet bag vejningerne i 2013.

Konkret vil han invitere DBU's ledelse ind på ministerkontoret til en redegørelse, og han forventer at få en forsikring om, at der i dag arbejdes på en anden måde, og at lignende forhold aldrig kommer til at gentage sig.

En invitation, Peter Møller og co. glædeligt tager imod.

- Vi har ikke noget at skjule. Jeg ser frem til et møde for at fortælle nærmere om, hvorfor vi gjorde, som vi gjorde for 10 år siden.

Annonce:

- Jeg synes, det er fantastisk, at der bliver sat fokus på trivsel og sundhed hos vores atleter.

- Hvis ministeren gerne vil vide noget om, hvordan tingene er foregået dengang og i dag - så vi kan nuancere det ordentligt - kommer jeg hellere end gerne ind for at drikke en kop kaffe på Borgen.

Blandt kvinderne, der har fortalt om deres oplevelser, er der beretninger om tvangsmotion, anoreksi, bulimi og angst.

DBU har planer om selv at gå i gang med at oprette uddannelser, så danske trænere er bedre rustet til at imødekomme problematikken.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til Ekstra Bladets nye Superliga-podcast om alt det, der foregår uden for kridtstregerne. Du kan høre den herunder eller i din podcast-app.