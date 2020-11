Vil udnytte Danmark

Glæden var stor i Danmark, da landsholdet i denne måned sikrede sig en topseedning til den kommende VM-kvalifikation.

Der trækkes lod til puljerne i Europa 7. december, og med seedningen slipper Danmark for topnationer som Frankrig, Belgien, Spanien og Italien, når der i 2021 skal spilles hele 10 VM-kvalifikationskampe.

Men lodtrækningen markerer også begyndelsen på Danmarks deltagelse i et VM i Qatar i 2022, der er den mest omdiskuterede turnering i fodboldhistorien, og ifølge flere eksperter skal man ikke gøre sig nogen illusioner om, hvad det er for et politisk projekt, dansk fodbold dermed bliver gjort til del af.

Danmarks landshold bliver brugt politisk af Qatar, påpeger kritikere. Foto: Lars Poulsen

- Qatar er en klar nummer ét i verden, når det kommer til systematisk at udnytte sport politisk, siger Stanis Elsborg, der er analytiker ved Play the Game.

Qatars rivaler i Mellemøsten har ved gentagne lejligheder anklaget landet for at huse personer med tilknytning til terrororganisationer.

Selvom de beskyldninger er en del af et meget stort politisk opgør i Mellemøsten, er en betydelig del af Qatars mission med VM 2022 at få verden til at glemme den type anklager og se Qatar, der ledes af en enevældig emir med diktatoriske beføjelser, i et positivt lys.

- Qatar bruger VM-slutrunden og sportsbegivenheder til at renskure deres image som en terrorstøttende stat, og ligesom andre autoritære stater har de set, at sport er et relativt billigt og nemt område at gå ind, hvor man har hurtig adgang til at sole sig i sportens værdier, siger Stanis Elsborg til Tipsbladet.

Det største projekt nogensinde

I Tipsbladets fredagsudgave spores Qatars globale indflydelse i fodboldverdenen og den systematiske brug af landets store gas-rigdom og globale virksomheder i det enorme PR-projekt, som fodbold og ikke mindst VM 2022 er for den lille golfstat.

Og der er ekstremt meget på spil for Qatar.

- Qatar har som ingen andre brugt sport til at promovere sig internationalt.

- Sport er også blevet brugt til at afvæbne al potentiel uro i hjemlandet. Champions League-finalen mellem Bayern og Paris Saint-Germain er jo nok det ypperste, man kunne opnå med denne politik ud over det kommende VM, siger David Harding, der er international redaktør på The Independent og tidligere chef for nyhedsbureauet AFP's afdeling i Qatar, til Tipsbladet.

Omvendt, påpeger Harding, kan sport ikke klare det alene. Han fremhæver eksempelvis en episode i 2017, hvor nabolandene De Forenede Arabiske Emirater og Saudi-Arabien gjorde seriøse overvejelser om en militær invasion af Qatar.

- Soft power har også sine begrænsninger. Det har fået Qatar til at fremstå som noget nyt, som et fremtidens land. Men Qatar har også været afhængig af hård magt, som at huse amerikanske tropper, et styrket militært samarbejde med Tyrkiet, og militære samarbejder med lande som Storbritannien, hvor den nuværende emir gik på militærakademiet i Sandhurst.

- Emiren måtte også desperat lobbye regeringsfolk i Washington i 2017 for at undgå invasionen. Alverdens trøjesponsorater kunne jo ikke alene have forhindret den invasion.

