Vild dansk rekord

Da Jacob Bruun Larsen scorede karrierens første landskampmål, var det måske det letteste mål, han nogensinde har scoret.

For bolden skulle bare skubbes få centimeter over mållinjen.

Med scoringen blev Jacob Bruun Larsen målscorer nummer 18 af de danske landsholdsspillere, som kom på måltavlen i de ni kampe, som Danmark foreløbig har spillet.

Med 18 forskellige på måltavlen fortæller også historien om den enorme bredde, som Kasper Hjulmand foreløbig har rådet over i de ni kampe.

Aldrig tidligere har Danmark haft 18 forskellige målscorere i en kvalifikation.

- Det er rart, at vi har så mange, der byder sig til. Men 18 forskellige spillere, der har scoret, er et højt meget antal, siger Kasper Hjulmand, der glæder sig ekstra over, at Jacob Bruun Larsen scorede det første landskampmål.

- Forhåbentligt kan det være med til at give Jacob Bruun et boost. Han har været tæt på, men nu fik han scoret foran et fyldt Parken. Sådan en scoring giver også selvtillid, og det er glædeligt, siger landstræneren.

Joakim Mæhle og Jacob Bruun Larsen scorede to af de danske mål mod Færøerne. Foto: Lars Poulsen.

Andreas Skov Olsen og Joakim Mæhle er de danske VM-topscorere i kvalifikationen med hver fem træffere.

Faktisk står Joakim Mæhle nu noteret for otte mål i sine 22 landskampe.

- Vi må konstatere, at det ikke er normalt, at en venstre back scorer otte mål på lidt over ét år, siger Kasper Hjulmand med direkte henvisning til Joakim Mæhles fortræffelige indtog på landsholdet.