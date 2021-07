Vild forudsigelse: Vil bunde millioner af fadøl

Det kan godt være, at England og Danmark ikke er enige om, hvem der vinder aftenens kamp, men der er til gengæld ingen tvivl om, at begge lande mestrer den lidet flatterende disciplin at bunde fadøl.

Og forud for aftenens kamp er der skruet helt op for forventningerne i såvel Danmark som England.

Således forventer den britiske brancheorganisation for barer og bryggerier - The British Beer & Pub Association - at der bliver drukket 6,8 millioner fadøl under aftenens kamp. For hele dagen er forventningen 9,7 millioner fadøl.

Gennem de seneste dage har der været stor kritik af, at stort set ingen almindelige danske fodboldfans kan komme til England og se kampen. Brancheforeningen konstaterer da også, at de ville kunne have solgt 1,7 millioner flere fadøl under kampen, hvis der ikke havde været coronarestriktioner.

Forventer bedste onsdag i år

I Danmark kan bryggeriernes brancheorganisation Bryggeriforeningen ikke hjælpe med tal, der kan give en indikation af, om danskerne formår at indtage lige så meget gul væske som englænderne.

Til gengæld har Danske Bank lavet et fadøls-index, der viser, at danskerne har imponeret på barer og værtshuse gennem slutrunden. Og forventningen er, at dagen i dag bliver bedste onsdag målt på baromsætning i år.

- Det bliver helt sikkert den bedste onsdag i år for forbruget på værtshuse. Det tør jeg godt sige, siger Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker og privatøkonom.

De seneste kampe har i den grad slået ud blandt barerne. Således lå forbruget mandag 21. juni, hvor Danmark mødte Rusland, 88 procent over forbruget på den foregående mandag.

At øllene flyder betyder dog ikke noget for det overordnede forbrug i Danmark, lyder det fra Louise Aggerstrøm Hansen.

- Det betyder ikke voldsomt meget for det samlede forbrug. Det kommer ikke til at rykke noget synderligt for de overordnede tal. Men det er rart for barerne, fordi de har været pressede grundet corona.