Vild høst: Sender 400.000 kroner til Ukraines børn

396.758 kroner.

Så mange penge får Unicef til sit arbejde for ukrainske børn, der er ramt af krigen i deres hjemland.

Pengene kommer fra en auktion, hvor man har kunnet købe de trøjer, som det danske herrelandshold i fodbold bar i testkampen mod Holland 26. marts.

Det oplyser Unicef i en pressemeddelelse.

Allerede fredag blev det afsløret, at Christian Eriksen, der fik comeback på det danske landshold og scorede i opgøret mod Holland, bar den mest eftertragtede trøje. Den indbragte 145.800 kroner.

Siden er resten af tallene blevet gjort endegyldigt op, og Kasper Schmeichels trøje indbragte den næststørste sum. Den blev solgt for 27.500 kroner.

Artiklen fortsætter under billedet..

Kasper Schmeichel før kampen mellem Danmark og Serbien. Foto: Jens Dresling

Joakim Mæhle, Kasper Dolberg og Andreas Skov Olsen fuldendte top-5.

Pierre-Emile Højbjerg er glad for, at landsholdet med auktionen yder hjælp til børnene i Ukraine.

- Det betyder meget, at vi kan være med til at hjælpe de ukrainske børn, som har brug for al den støtte, de kan få. Derfor vil vi gerne takke alle dem, som har budt på vores kamptrøjer, siger Tottenham-spilleren.

Alle 23 spillere i truppen har signeret og doneret deres kamptrøje fra opgøret mod Holland til auktionen, og i Unicef er generalsekretær Susanne Dahl overvældet af opbakningen.

- Det understreger endnu en gang, hvordan fodbold og landsholdet kan få danskerne til at stå sammen. Med donationen kan Unicef gøre en reel forskel for de mange børn og familier, der har akut brug for hjælp, siger hun.

Spillertrøjerne er unikke, da de er produceret specifikt til kampen mod Holland. Det danske, hollandske og ukrainske flag pryder brystet på spillertrøjerne fra landsholdets trøjesponsor, Hummel.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Sådan gjorde han Eriksen kampklar