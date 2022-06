Vild landsholdsfeber: - Det er overvældende

Folk stimler sammen i hele landet for at se landskampene disse dage. Det vil Kasper Hjulmand og landsholdet gerne takke for på en særlig måde

Vi oplevede det under EM i 2021, men nu har det ramt landet igen.

Fodboldfeberen.

Rød-hvide trøjer i bybilledet så langt øjet rækker, og fodboldfans der samles i Parken og foran storskærme for at se landsholdet i Nations League.

Og det vil Kasper Hjulmand og co. gerne takke for på deres måde.

- Vi vil så gerne give tilbage, og det gør vi med at vinde kampe og score mål. Det værste ved det hele er, når vi ikke kan gøre det, siger landstræneren i landsholdslejren dagen efter nederlaget til Kroatien.

- Vi vil så gerne give de der øjeblikke, som fansene bare hungrer efter, når vi scorer mål.

Der var udsolgt i Parken til kampen mod Kroatien, og det samme er gældende mod Østrig mandag. Foto: Lars Poulsen

Uden for landsholdsboblen er det tydeligt, at nationen er gået fodboldamok, men det går heller ikke de mange spillere eller trænerens næse forbi.

- Jeg kan ikke huske, det nogensinde har været sådan, siger Hjulmand.

- Hele vejen ud af Helsingør stod der folk. Det er jo vildt, fortsætter han og peger mod landsholdets base, Marienlyst Strandhotel.

- Da jeg startede, var en af mine drømme at tage rundt i landet og se børn i alle aldre med landsholdstrøjer på. Og det er også en del af det, når de unge mennesker fester til landskampene.

Og specielt opbakningen til storskærmsarrangmenterne rundt om i landet, har taget fusen på den 50-årige landstræner.

- At se 20.000 i Fælledparken, når vi spiller på udebane. Og de klip, vi har fra rundt omkring i landet fra i går med storskærmsarrangementer. Det er overvældende. Det kommer stadig bag på mig, at vi står i sådan en bølge. Landsholdet er virkelig blevet en ting.

- Alle har rød-hvide ting på. Selv forretningsmanden, der kommer på stadion normalt, kan lige svinge sig op til at få et halstørklæde på. De kommer også med fodboldtrøje på indenunder jakkesættet, siger han.

Mikkel Damsgaard og Andreas Skov Olsen inden træning lørdag. Foto: Lars Poulsen

'Hvem er ham der?'

Også Mikkel Damsgaard, der en af holdets yngre stjerner, er meget begejstret for opbakningen.

- Det er fedt, at landsholdet er blevet så stort. Vi har jo hørt, at det ikke altid har været sådan. Det er dejligt, at være en del af, når det er sådan, siger han og fortæller, at han ofte ikke kan gå rundt på gaden uden at blive stoppet.

For Morten Hjulmand, der blev hentet ind i landsholdslejren for første gang torsdag, kommer opbakningen bag på ham.

- Jeg har jo kun set det på fjernsynet, jeg har aldrig oplevet det live. Så jeg er meget overrasket over den måde, befolkningen har taget imod os på, siger han og fortsætter.

- Men også bare herude ved hotellet, hvor folk står og vinker, mens vi kører forbi med bussen. Det er det, alle gerne vil prøve, og det, jeg har drømt om, så jeg suger bare det hele til mig.

Morten Olsen snakker med den danske presse dagen efter kampen mod Kroatien. Foto: Lars Poulsen

Men som ny mand på landsholdet, er man ikke lige så populær, som de etablerede stjerner. Han er heller ikke endnu blevet spurgt om en autograf, fortæller han.

- Jeg tror folk tænker, ’hvem er ham der?’

- Sådan er det jo. Jeg har jo ikke spillet i Danmark før og har ikke været inde omkring holdet før, lyder det fra Morten Hjulmand, der ikke er i familie med navnebroderen, Kasper.

Mandag gælder det Østrig på hjemmebane, hvor træner og spillere håber, at de kan give fansene en sejr.

