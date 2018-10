Vild målfest - England chokerer i Spanien

Da slutsignalet lød på Estadio Ramón Sánchez Pizjuán i Sevilla tirsdag aften, kunne England forlade barberens by og Spanien med en fornem 3-2 sejr i Nations League.

Det blev en vild forestilling, hvor Spanien til det sidste prøvede at redde æren, men i stedet måtte inkassere det første nederlag på hjemmebane i 15 år.

Angriberen med jamaicanske rødder scorede til både 1-0 og 3-0, da englænderne var effektive som bare fanden i de første 45 minutter.

Det er faktisk flere år siden, at Raheem Sterling blev noteret for de to mål, som han er registreret for. Det skete mod Estland og Litauen .

England havde i 1. halvleg tre angreb, som alle resulterede i mål. Det er en udnyttelse på 100 procent

Målet til 2-0 blev sat ind af en anden Manchester-spiller, Manchester Uniteds Marcus Rashford.

Den sidste aflevering til to af de engelske mål kom i øvrigt fra VM-topscorer og anfører, Harry Kane, fra Tottenham.

Marcus Rashford udnytter Harry Kanes fine oplæg og scorer til 2-0. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Selv om Spanien lige som i 1. halvleg startede de sidste 45 minutter som lyn og torden, så blev det kun til et enkelt mål.

Barcelonas Francisco Alcacer, som lige nu er på udlån til Borussia Dortmund, kom ind og score med hovedet på sin første boldberøring.

Siden var Spanien længe ikke i nærheden af at true England, men med en sidste kraftanstrengelse fik anfører Sergio Ramos reduceret på kampens allersidste skud.

Det skete syv minutter inde i overtiden.

Forinden havde Spanien også ramt overliggeren.

England fik i 2. halvleg god hjælp fra af den polske dommer, Szymon Marciniak, som fløjtede til hjørne i stedet for straffespark, da målmand Jordan Pickford, Everton kom afveje og klokkede i det og begik straffe mod Valencia Rodrigo Moreno.

Med sejren fik det unge engelske landshold ikke kun revanche for nederlaget i den omvendte kamp. England lever igen i Nations League, og det ser ud som om, at Englands 4. plads ved VM kan blive starten på en ny epoke.

Sejren i Spanien har i hvert fald givet England troen på, at det unge landshold kan udvikle noget stort.

