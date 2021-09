Vild Mæhle-eufori: Fætter blev stoppet

Joakim Mæhle håndterer opmærksomheden med ophøjet ro, men nu er familiemedlemmerne også ved at opnå en vis kendisstatus

Joakim Mæhle er igen på alles læber.

Den 24-årige nordjyde fandt igen 'Mæhl-næsen' frem, da han elegant prikkede bolden mellem benene på Skotlands Craig Gordon og scorede til 2-0.

Det har været en massiv opmærksomhed mod den rolige nordjyde denne sommer. Selv tager han det med ophøjet ro, men for familien har det budt på mærkværdige oplevelser.

- Min fætter har fortalt mig, at nogle efterskolekammerater stoppede ham, fordi de gerne ville fotograferes med ham, det er lidt vildt.

Stemningen er intakt

Atalanta-backen fortalte til Ekstra Bladet, at det har været en god oplevelse at tilslutte sig landsholdstruppen ovenpå et EM, der overgik alles forventninger.

- Jo længere tid, man har været i truppen, jo bedre venner bliver man med de andre. Da vi kom hjem til hotellet, var vi et par stykker, der gik ned i lobbyen og fik en øl eller to.

- Der var en god stemning efter Skotland-kampen, og selvom programmet er tæt, finder vi tid til at hygge med hinanden. Vi kan snakke om stort og småt, siger Joakim Mæhle inden torsdagens træning.

Joakim Mæhle var en populær mand hos pressen torsdag formiddag, da landsholdet mødte pressen inden deres træning. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Træt krop

Mæhle, som er notorisk kendt for at løbe mange meter i en fodboldkamp, fortalte, at kroppen godt kan mærke kampene.

- Jeg ligger og vender og drejer mig i sengen ovenpå en kamp. Når der er tre kampe på seks dage er det en udfordrende, men det kender jeg også fra klubniveau, så det volder ikke problemer.

Joakim Mæhle har spillet 17 landskampe og scoret fem mål.