Vild med dansker: - Kan blive EM's helt store komet

For tre uger siden var der ikke mange uden for Danmark og Italien, der havde hørt om Mikkel Damsgaard.

Nu kender hele fodbold-Europa den danske EM-komet.

Sampdoria-spilleren har i Christian Eriksens fravær fået chancen som strateg i den danske offensiv og vist, hvad han indeholder.

Mod Rusland scorede han, mod Wales lagde han op, og selvom Damsgaard ikke spillede sin bedste kamp i kvartfinalen mod Tjekkiet, har han været blandt turneringens unge stjerneskud.

Den tidligere engelske landsholdsspiller Wayne Bridge har også sat plusser ud for Damsgaard.

Han peger på den tidligere FC Nordsjælland-spiller, da Ekstra Bladet spørger, hvem han i særlig grad har lagt mærke til hos Englands kommende semifinalemodstander.

- Damsgaard har virkelig imponeret mig. Når man ser den måde, han spiller på, skulle man tro, at han havde spillet 60 landskampe eller noget i den stil.

- Man kan se, at han er en meget intelligent spiller. I min verden er han kandidat til at blive turneringens bedste unge spiller, og han må have tiltrukket sig mange klubbers interesse, siger Wayne Bridge til Ekstra Bladet.

Italiener er favorit Prisen som EM's bedste unge spiller er kun blev uddelt én gang tidligere. I 2016 gik den til Portugals Renato Sanches, der under EM i Frankrig kun var 18. For at komme i betragtning til prisen må man maksimalt være 22 år. Bookmakernes favorit er lige nu italienske Gianluigi Donnarumma foran Spaniens Pedri. Mikkel Damsgaard giver på nuværende tidspunkt pengene mellem otte og 12 gange igen.

Den tidligere engelske landsholdsspiller er nu ekspert hos Bettingexpert.dk og også en anden ung dansk spiller har fanget hans øjne.

Wayne Bridge er begejstret over Joakim Mæhles præstation på venstre back. En position, som Bridge i mange sæson bestred i først Chelsea og siden Manchester City.

- Han har virkelig været god. Han er ung og ikke spillet så mange landskampe, men han spiller med stor modenhed. Jeg har læst, at Chelsea ser på ham. Du ved, at du er en god spiller, hvis de gør det.

- Og måske er det ikke kun Chelsea. Der kan også være større klubber. Det er, hvad et Europamesterskab kan gøre, siger Wayne Bridge.

Wayne Bridge (t.v.) var holdkammerat med Jesper Grønkjær i Chelsea. Foto: Claude Paris/AP/Ritzau Scanpix

Som de fleste andre med engelsk pas bobler selvtilliden hos Bridge, der var med ved EM-slutrunden i 2004.

Han tror på, at England endelig vinder noget, men kalder Danmark for en hård modstander i semifinalen:

- Danmark fortjener at være kommet så langt. De har bevist deres kvalitet og kommer uden tvivl med stor selvtillid.

- Man kan ikke andet end respektere dem. De har været gode og ligesom England vist stærkt sammenhold og robusthed.

Den 40-årige englænder hæfter sig særligt ved den reaktion, som det danske hold har haft oven på Christian Eriksens hjertestop i første kamp mod Finland.

Det danske hold har vist stærkt sammenhold under EM og slog ring om Christian Eriksen, da han modtog livreddende behandling i Parken. Foto: Jens Dresling

- Efter det skete, tror jeg ikke, at nogen havde forudset, at de ville gøre det så godt. Det må have været emotionelt meget drænende, så det er imponerende, hvad de har præsteret.

- Alle tænkte, at det ville være svært for dem at komme videre efter den første kamp. Det er fantastisk, at de er kommet tilbage. Måske har det ansporet dem til at ville vinde for ham og hjulpet dem på vej, siger Wayne Bridge.

Danmark og England mødes onsdag på Wembley i den ene semifinale. Den anden spilles samme sted tirsdag og står mellem Italien og Spanien.