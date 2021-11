Vild stime ødelagt: Danmark taber til Skotland

Danmark gik ikke ubesejret gennem VM-kvalifikationen.

Den vilde sejrsstime blev ødelagt i den sidste puljekamp. Nederlaget kom, da et stærkt reservespækket dansk mandskab helt fortjent tabte med 0-2 mod Skotland.

30-3 blev målscoren og 27 point kom der på kontoen i en pulje, hvor VM-billetten allerede blev sikret i oktober.

Fodboldåret har vist, at Kasper Hjulmand godt nok råder over en stor og stærk bredde. Men der er også en grænse for, hvor stærk den i virkeligheden er, når vi kommer ud i tredje led.

Hjulmands tropper rundede landsholdsåret af med et nederlag. Foto: Lars Poulsen.

Det var nederlaget mod Skotland beviset på i et år, hvor landsholdet vandt 13 kampe, spillede én uafgjort og blot tabte fire gange.

Mod Skotland manglede op imod 20 spillere, som kunne være med, hvis de ikke var skadet, afsonede karantæne eller sendt ned på U21-landsholdet. Og selv om Danmark stillede med seks stamspillere, påvirkede det rytmen på holdet, at specielt Pierre Emile Højbjerg og Thomas Delaney manglede. Sidstnævnte måtte sammen med Yussuf Poulsen melde fra på dagen.

Bovlam offensiv

Offensivt var danskerne også tamme og uden den sædvanlige kreativitet og dynamik. Andreas Skov Olsen, Andreas Cornelius og Jacob Bruun Larsen er ikke den farligste angrebstrio Danmark kan stille med.

Det var ofte uden sammenhæng og ideforladt, hvad danskerne foretog, når de kom frem på banen.

Uden storspil fra Kasper Schmeichel og anfører Simon Kjær kunne det sagtens være endt med et større nederlag.

En vred Schmeichel var prisgivet ved de skotske scoringer. Foto: Lars Poulsen.

Schmeichel og specielt Kjær har været aldeles suveræne i år. Hvis den største favorit som Årets Spiller skal udpeges, må Simon Kjær være den mest oplagte.

Rørende øjeblik

På Hampden Park blev Jens Stage og Mikael Uhre debutanter nummer 21 og 22, siden Kasper Hjulmand trådte til for 14 måneder siden.

De 3000 danske fans, der var placeret i det ene hjørne af Hampden Park, sang og jublede før kampen og i det meste af første halvleg. Men de var oppe mod overmagten.

Det skotske publikum er både syngende, larmende og entusiastiske. Når man blander med cocktail, får man en oplevelse af, hvor fodbolden virkelig stammer fra.

Det er måske ikke altid så velpoleret, så sprudlende. Men det er altid i femte gear og med enorm entusiasme og vildskab.

Det var et rørende øjeblik, da de skotske fans midt i anden halvleg tændte lyset i alle deres mobiltelefoner og sang nationalsangen.

Uhre og Bah takker de medrejsende danskere for opbakningen. Foto: Lars Poulsen.

Scorede på ottende hjørnespark

Skotland kom med fem sejre i træk. De satte danskerne under pres og havde tilløb til et par farlige situationer.

Kasper Schmeichel måtte vise topklasse, da han afværgede ved foden af stolpen.

Det lå i luften, at skotterne skulle i front. Truslen fra hjørnespark havde sat den danske defensiv på overarbejde.

De hårde og indadskruede spark var udfordrende for danskerne, fordi de landede tæt under mål.

En skuffet Andreas Christensen måtte erkende at det første nederlag i VM-kvalen var en realitet. Foto: Lars Poulsen.

På det ottende hjørnespark gik det galt.

Jens Jønsson tabte duellen på bageste stolpe. Bolden blev headet på tværs, hvor John Souttar headede den i mål.

Det var så første gang i kvalifikationen, at Danmark var bagud. Ganske fortjent, fordi de slet ikke evnede at sætte skotterne under pres. De mange nye sled med at finde en rytme og samspillet var alt for uorganiseret.