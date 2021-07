Vild teori om dansk EM-mareridt

Italien er kendt for mange ting: Pasta, hurtige sportsvogne og konspirationsteorier med lige så meget hjulspin som en fyrig Ferrari.

Vi husker tydeligt, og de glemmer det i hvert fald aldrig selv, at italienerne i 2004 var fuldstændig overbeviste om, at Danmark og Sverige aftalte at spille 2-2, så begge gik videre ved EM i Portugal og efterlod lamaen Totti og resten af holdet skuffede på perronen.

Nu har selveste Gazzetta dello Sport lanceret en vild konspirationsteori, og igen har den noget med Danmark at gøre. Den store italienske sportsavis er nemlig fuldstændig overbevist om, at det tynde straffe, England fik i omkampen mod Danmark i semifinalen, var en ren gave.

Fra UEFA til Boris Johnson!

Boris Johnson på Wembley onsdag aften i selskab med hustruen Carrie Symonds. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det er immervæk en påstand, der vil noget, men UEFA’s gavmildhed skyldes ifølge Gazzetta dello Sport, at den britiske premierminister var manden, der verbalt hakkede hælene godt i og gik til angreb, da europæiske topklubber var tæt på at lancere udbryderligaen ’Super League’.

Straffesparket var ifølge den italienske avis en ’tak for hjælpen’ til Boris Johnson, der selvfølgelig tronede i VIP-logen på Wembley onsdag aften. En kamp der kostede engelsk kvinde jobbet.

Den hollandske dommer konsulterede VAR, da han havde peget på pletten, efter Raheem Sterling var gået i græsset i det danske felt. Men Danny Makkelie gik ikke ud til skærmen for at dobbelttjekke sin beslutning, og han opdagede åbenbart heller ikke, at der var to bolde på banen samtidig.

Disse konstateringer er nærmest lig med nagelfaste beviser hos italienerne, der selvfølgelig er helt overbeviste om, at de vil blive snydt efter noder i finalen søndag aften.

Der skal nok komme flere interessante teorier på banen, og formålet er formentlig at lægge maksimalt pres på Björn Kuipers og hans folk søndag aften.