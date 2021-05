Vild udvikling: De overtager det hele

Brasilien overtager værtskabet af Copa América, efter at Colombia og Argentina har fået frataget deres fælles værtskab.

Det oplyser Det Sydamerikanske Fodboldforbund, Conmebol, mandag på Twitter.

Det sker bare 13 dage før, turneringen skydes i gang 13. juni.

Colombia mistede allerede i sidste uge sit værtskab på grund af voldsomme regeringsprotester i landet. Dermed stod Argentina tilbage som eneste vært.

Det holdt dog ikke længe.

Søndag var det Argentinas tur til at få frataget værtskabet, fordi coronasmitten stiger voldsomt i landet i øjeblikket.

Conmebol oplyser, at spillesteder- og tidspunkter vil blive meldt ud i løbet af mandag.

- Den ældste holdturnering i verden kommer til at vække begejstring på hele kontinentet, skriver Conmebol, som altså ikke lader sig slå ud af de meget sene ændringer i planerne.

Conmebol takker samtidig den brasilianske præsident, Jair Bolsonaro, og Det Brasilianske Fodboldforbund for at være i stand til at overtage værtskabet med så kort varsel.

Copa América er sydamerikanernes svar på europamesterskaberne. Brasilien er forsvarende mester efter sejren over Peru i finalen i 2019.

Årets turnering skulle være løbet af stablen allerede sidste år, men blev udskudt til i 2021 på grund af coronapandemien.

Turneringen blev spillet første gang i 1916.