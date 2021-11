Vild udvikling - kræver omkamp

Sydafrika mistede søndag chancen for at komme med til næste års fodbold-VM i Qatar, da udekampen mod Ghana blev tabt med 0-1.

Men Det Sydafrikanske Fodboldforbund (Safa) har ikke opgivet helt endnu. Forbundet ønsker en omkamp, da man er af den overbevisning, at kampens dommer, Maguette N'Diaye fra Senegal, åbenlyst dømte til Ghanas fordel.

Kampen blev afgjort på et meget kontroversielt straffespark, hvor den tidligere FC København-spiller Daniel Amartey kastede sig til jorden, uden nogle tilsyneladende rørte ham, men ikke desto mindre pegede dommeren på pletten.

Men det var ikke den eneste kendelse, som Sydafrika tordner over. Forbundet har fået den tidligere sydafrikanske topdommer Andile Ncobo til at gennemse kampen på video, Ncobo er kommet frem til, at 90,9 procent af kampens fejlkendelser gik imod Sydafrika.

Ghanas Daniel Amartey kastede sig tilsyneladende til jorden og fik et straffespark mod Sydafrika. (Arkivfoto) Foto: Carl De Souza/Ritzau Scanpix

- Det handler ikke kun om straffesparket. Min uafhængige konklusion er, at dommeren åbenlyst var partisk imod Sydafrika, siger Andile Ncobo ifølge nyhedsbureauet AFP.

Derfor kræver Safa nu en omkamp mod Ghana.

- Fifa har et ansvar for at beskytte integriteten i alle sine konkurrencer, siger præsidenten for Safa, Danny Jordaan.

Der er ikke VAR ved kampene i den afrikanske VM-kvalifikation, men videosystemet vil blive brugt til Africa Cup of Nations til januar.

Ghana tog førstepladsen i den omtalte gruppe med 13 point foran Sydafrika med samme pointtal. Sydafrika kunne med andre ord have taget førstepladsen med mindst uafgjort.