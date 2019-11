Vilde billeder: Amok efter historisk triumf

Der var fest i Finland, efter det lykkedes landsholdet at kvalificere sig til en stor slutrunde for første gang nogensinde

Finland fester!

Det normalt rolige folkefærd gik fredag aften amok, da landets fremmeste fodboldspillere for første gang nogensinde formåede at kvalificere sig til en EM-slutrunde.

Efter 32 gange forgæves at have forsøgt at kvalificere sig til enten en EM- eller VM-slutrunde, lykkedes det endelig finnerne.

3-0-sejren over Liechtenstein sikrede dem andenpladsen i deres gruppe, og det blev fejret på en sådan vis, at man skulle tro, at festen foregik i Istanbul og ikke i Helsinki.

Da slutfløjtet lød, invaderede adskillige hundrede finske fans banen i Helsinki. Her fejrede de den historiske triumf sammen med de spillere, der gjorde det hele muligt.

Pukki, Hradecky, Arajuuri, Sparv. Navne, som vi kender så godt fra Superligaen.

Den tidligere Brøndby-forsvarer Paulus Arajuuri var i tårer, da EM-billetten var i hus, mens Sparv fik en spontan lufttur af sine jublende landsmænd.

Der var Pukki-party i den finske hovedstad, og der blev affyret fyrværkeri i anledningen af fodboldtriumfen.

I det centrale Helsinki fortsatte festen, og på sin vis mindede det om de glade 80’ere i Danmark, da vi for første gang formåede at gøre os gældende på den internationale scene.

15. november 2019 har med flammeskrift skrevet sig ind i den finske sportshistorie, og ifølge den tidligere Brøndby-keeper Lukas Hradecky burde dagen gøres til national helligdag.

Norwich-bomber Teemu Pukki scorede to gange i 3-0-sejren, der altså sendte Finland til EM for første gang.

Se billederne fra den finske fest i billedgalleriet herunder. Du kan se tilskuernes baneinvasion og den spontane jubel efter slutfløjt ved at klikke på videoen øverst i artiklen.