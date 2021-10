Vilde danske rekorder

Ikke nok med, at Danmark for første gange nogensinde har scoret 26 mål i en kvalifikationsturnering, så har Hjulmands tropper altså haft 17 forskellige målscorere i de syv kampe.

Det er ganske usædvanligt og endnu en vild rekord til samlingen for Kasper Hjulmands uovervindelige landshold.

Det er også historisk, at Danmark nu har spillet syv kampe og endnu ikke lukket ét eneste mål ind. Kasper Schmeichel har blot haft fire redninger så langt i kvalifikationen.

Andreas Skov Olsen scorede det første mål, da Danmark vandt 4-0 over Moldova. Foto: Liselotte Sabroe.

4-0 sejren over Moldova blev sikret efter en lidt sløj start. Men så satte Danmark skabet på plads i løbet af 20 effektive minutter før pausen.

Og meget passende var det med fire forskellige målscorere – Andreas Skov Olsen, Simon Kjær, Christian Nørgaard og Joakim Mæhle.

- Med så mange forskellige målscorere, fortæller det lidt om, hvor mange spillere vi har, der byder sig til.

- Alle vil være med til at angribe med den form for total-fodbold, vi spiller. Og det positive er, at alle bidrager begge veje på banen, siger Kasper Hjulmand, der var rigtig godt tilfreds med første halvleg.

Til gengæld var de sidste 45 minutter noget værre rod uden struktur og styring.

Andreas Skov Olsen fik et slag over anklen og blev udskiftet i pausen. Forinden nåede han at score og lægge op til to mål. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

- Det er fantastisk, at så mange danskere tager herned for at bakke os op. Jeg hørte godt, de sang om Lars Høgh, og det skal de have stor tak for, siger Kasper Hjulmand, der ikke havde Lars Høgh ved sin side på trænerbænken i Moldova.

Han var blevet hjemme i Danmark.

- Det varede lidt, før vi kom i gang. Men vores højre side fungerede godt, da vi fik hul på bylden.

- De udskiftninger, vi laver i anden halvleg, betyder, at vi ikke finder rytmen og får flow i vores spil, erkender landstræneren, der måtte udskifte Andreas Skov Olsen, fordi han fik et slag over anklen.

- Men jeg er sikker på, at han nok skal blive klar til tirsdag.

Andreas Skov Olsen er nu dansk VM-topscorer med fire træffere, mens Joakim Mæhle står noteret for tre scoringer i kvalifkationen.