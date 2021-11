Vilde Harry Kane nærmer sig rekorden

I Englands 10-0-sejr over San Marino i VM-kvalifikationen mandag scorede Harry Kane fire mål på et kvarter.

Dermed haler han ind på Wayne Rooneys rekord som den mest scorende spiller for England nogensinde.

28-årige Kane er nu sammen med Gary Lineker den tredjemest scorende spiller for England i historien med 48 mål i 67 landskampe.

Wayne Rooney topper listen med 53 mål. Derefter følger Bobby Charlton med 49 og altså Gary Lineker også med 48, men i 80 kampe.

- Det føles rart at være blandt de navne, siger Kane ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Hver gang, jeg spiller i den engelske landsholdstrøje, er jeg stolt. Og når jeg scorer mål, er det den bedste følelse, jeg kan opleve i min karriere.

England sikrede sig mandag aften en billet til næste års VM-slutrunde i Qatar, da Gareth Southgates tropper ude mod San Marino vandt med hele 10-0.

På et kvarter fra det 27. til det 42. minut scorede Kane fire gange og vekslede stillingen til 6-0 ved pausen.

To af målene blev sat ind på straffespark af den målfarlige Tottenham-angriber.

- Det var forventet af os, at vi ville vinde i aften, men vi gjorde et godt stykke arbejde. Det er fantastisk at være gået videre, siger Harry Kane ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Owen: Meningsløs kamp

Resultatet har på ny sat gang i debatten om det skæve styrkeforhold i mødet mellem to så forskellige fodboldnationer.

Blandt andre har den tidligere England-angriber Michael Owen været ude at sige, at han 'hurtigt er ved at miste interessen for at se internationale kampe' efter at have været vidne til, hvad han kalder en 'meningsløs kamp'.

San Marino har vundet én kamp ud af 186 landskampe.

- Vi kan ikke gøre noget ved modstanderens niveau, men vores mentalitet og den måde, vi spillede på, var fantastisk, siger den engelske landsholdstræner, Gareth Southgate, ifølge Reuters.

Dermed slutter England på 26 point i gruppe I, mens Polen slutter på andenpladsen med 20 point og nu skal forsøge at komme til VM via playoffkampe.