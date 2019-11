Vilde seertal til EM-triumf: Næstbedste nogensinde

Over 1,1 millioner danskere fulgte med på Kanal 5, da landsholdet mandag kvalificerede sig til EM.

Det oplyser Discovery Networks Danmark i en pressemeddelelse.

Landsholdets gyser mod Irland blev set af 1,35 millioner seere, da flest så med. Resultatet bidrog til den næstbedste dag i Kanal 5's historie, og det er til trods for, at YouSee's tv-app havde udfordringer i første halvleg.

De seere, der glippede første halvleg, missede dog ingen mål. Kampen tog først for alvor fat efter Martin Braithwaites akrobatiske scoring til 1-0 i anden halvleg. Irerne udlignede kort efter, og kampens mange seere måtte derfor holde vejret helt til slutfløjtet.

Kampen er også på andenpladsen, hvad angår fodboldkampe sendt på Kanal 5. Landsholdets 5-1 sejr i Dublin er den eneste kamp, der overgår den nylige kvalifikation på seertal til en fodboldkamp hos tv-kanalen.

Seerhittet falder selvfølgelig i god jord hos Dicovery Networks Danmarks administrerende direktør, Christian Kemp.

'Vi er utroligt stolte over at kunne vise Danmarks vej til EM. Og det er virkelig dejligt, at så mange danskere valgte at følge kampen. Kanal 5 var den mest sete TV-kanal i Danmark i går, og derudover fik vi et stort antal nye kunder på vores streamingtjeneste, Dplay,' siger Christian Kemp i pressemeddelelsen.

