Vildt beløb: Andreas Skov slår Christian Eriksen

- Vi er dybt berørte af krigen i Ukraine, som har helt uoverskuelige konsekvenser, også for flere millioner børn. Børnene er uskyldige ofre, og vi vil gerne hjælpe dem og deres familier. Derfor har vi valgt at bortauktionere vores trøjer og give pengene til UNICEF’s arbejde med at hjælpe børnene i Ukraine og nabolandene.

Sådan siger det mandlige fodboldlandsholds anfører, Simon Kjær, i optakten til lørdagens landskamp mod Holland.

Kampen spilles i særligt fremstillede trøjer, der bærer de to deltagende nationers flag samt Ukraines samt skriften 'Together for Ukraine'.

Frem til 1. april (på fredag) er det muligt at byde på alle de danske spillere trøjer på auktionssitet odendo.dk.

Lørdag eftermiddag er der især to trøjer, der har fået særlig opmærksomhed: Andreas Skov Olsens og Christian Eriksens.

Og var det forventet, at prisen ville ryge i vejret på sidstnævntes, må det kaldes en dediceret overraskelse, at Skov Olsens lige nu står til at blive solgt for det dobbelte.

I skrivende stund er der budt 50.001 kroner på Club Brugge-profilens, mens Eriksens bliver rekvireret for 25.000 kroner.

Christian Eriksen på træningsbanen i Marbella forud for kampen i Amsterdam. Foto: Lars Poulsen

Er man interesseret i en af trøjerne, er det væsentligt billigere at gå efter Alexander Bahs, Daniel Iversens eller Victor Nelssons, der endnu ikke har nået samme højder.

Hos UNICEF Danmark er spillernes engagement i børnenes situation en god nyhed for arbejdet i det krigshærgede land.

- Vi er dybt taknemmelige for, at DBU og herrelandsholdet sætter fokus på situationen i Ukraine. Uanset resultatet af aftenens kamp i Amsterdam, så vinder Ukraines børns, siger Susanne Dahl, direktør for partnerskaber og programmer i UNICEF Danmark.

Det hollandske landshold har også valgt at sætte deres spillertrøjer på auktion.