Vildt comeback: - En af de bedste kampe

Frankrig viste, at det stadig er et hold, der er til at regne med, da det sikrede sig en imponerende comebacksejr på 3-2 over Belgien i semifinalen i Nations League.

Det siger landstræner Didier Deschamps.

- Vi blev slået ud af Schweiz, men det franske landshold er her stadig, siger han.

Det sker med henvisning til sommerens EM, hvor de franske verdensmestre højst overraskende blev sendt ud af Schweiz allerede i ottendedelsfinalen.

Didier Deschamps har stået i spidsen for Frankrigs landshold siden 2012. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Under kvalifikationen til VM i Qatar næste år spillede Frankrig uafgjort mod både Bosnien-Hercegovina og Ukraine, før holdet slog Finland.

- Vi bekræftede det, vi gjorde mod Finland, mod Belgien, der er det bedste hold i Europa - i verden. Vi er stadig blandt de bedste, siger Didier Deschamps.

Han tilføjer, at torsdagens kamp mod Belgien er en af de bedste, han har oplevet i sin tid som fransk landstræner, hvilket han har været siden 2012.

- Det var en af de bedste kampe på grund af den måde, den udviklede sig på, og på grund af kvaliteten af vores modstandere, forklarer han.

Theo Hernández blev matchvinder med sit mål til 3-2 kort før tid.

Forinden havde holdene leveret 90 medrivende minutter, hvor Belgien førte med to mål, før Frankrig svarede igen.

Dermed er det Frankrig, som på søndag møder Spanien i finalen om Nations League-trofæet i Italien, mens belgierne kæmper med de italienske værter om tredjepladsen.