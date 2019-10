Vildt comeback

I en testkamp mellem to af verdens bedste fodboldnationer spillede Tyskland og Argentina onsdag aften 2-2 i Dortmund efter et opgør, hvor holdene spillede godt i hver deres halvleg.

Begge hold manglede flere profiler, og det håndterede Tyskland spillemæssigt bedst ved at være total overlegen i første halvleg.

Tyskland førte 2-0 og burde have vundet, men Argentina svarede stærkt tilbage i anden halvleg og fik altså uafgjort med hjem.

For otte dage siden førte den unge angriber Serge Gnabry an i Bayern Münchens ydmygelse af Tottenham, da han i anden halvleg scorede fire mål i Champions League-sejren på 7-2.

Onsdag var han på pletten allerede efter et kvarter. Han kom elegant på skudhold på kanten af det lille felt og trods ubalance, vippede han bolden smart over keeper Agustín Marchesín til 1-0.

Syv minutter senere leverede han en assist til det næste mål. Tyskland brød et argentinsk angreb midt på banen, og efter et kvikt kontraangreb fandt Gnabry med stort overblik Kai Havertz, der let scorede.

Efter en halv time var det tæt på 3-0, men Marcel Halstenbergs glimrende frispark fra cirka 25 meter prellede af på undersiden af overliggeren.

I begyndelsen af anden halvleg var Tyskland igen tæt på at udbygge føringen, men en god kontramulighed endte med at løbe ud i ingenting.

I stedet reducerede Argentina lidt ud af det blå efter 20 minutter. Marcos Acuña sendte et indlæg ind i feltet, hvor Lucas Alario flot dirigerede bolden i mål.

I fraværet af blandt andre Lionel Messi og Sergio Agüero var Leverkusen-angriberen Alario også tæt på at udligne. Således havde han to gode forsøg i det sidste kvarter.

Tyskland havde lullet sig helt i søvn i løbet af anden halvleg, og det udnyttede Lucas Ocampos til at udligne fem minutter før tid, da han udplacerede målmand Marc-André ter Stegen.

Søndag skal Tyskland møde Estland på udebane i EM-kvalifikationen, mens Argentina samme dag møder Ecuador i en endnu en testkamp.

