Vildt drama: To brændte straffe og kæmpe comeback

Frankrig brændte to straffespark men vandt over England på et vildt comeback

Tirsdag aften blev det til spændende kamp, da England og Frankrig stødte sammen ved U21 EM i Italien. Her blev det til 2-1 til franskmændene på to meget sene scoringer, men de må nok efterfølgende sige, at de skulle have lukket opgøret lang tid før.

De brændte nemlig ikke bare ét, men to straffespark i kampen. Den første kom efter 25 minutter af kampen, hvor en engelsk hånd kom i vejen efter en duel i Englands straffesparksfelt. Her var det op til Lyons Moussa Dembele at få scoret, men en fin redning fra Dean Henderson sørgede for, at der stadig stod 0-0.

Efter pausen kom England foran med 1-0 på en scoring af Manchester City-midtbanespilleren Phil Foden, hvor han driblede rundt om nærmest det halve franske hold og sendte bolden sikkert i kassen efter 54 minutters spil.

Otte minutter efter dummede Leicesters Hamza Choudhury sig voldsomt i feltet, da han hensynsløst gik ned i en flyvende tackling. Her lavede han ikke bare straffespark. Han fik også rødt kort og reducerede dermed englænderne til 10 mand.

Men nok engang havde franskmændene ikke nerverne i orden, og denne gang var det Houssem Aouar, der skulle vise sig frem fra 11-meterpletten. Det blev dog til et stolpeskud, og dermed kunne Three Lions ånde lettet op igen.

Den gik dog ikke længere med mindre end to minutter tilbage af den ordinære spilletid, da Jonathan Ikone overlistede det engelske forsvar og udlignede til 1-1 - og i femte overtidsminut lavede Crystal Palace-profilen Aaron Wan-Bissaka selvmål til fransk føring i et forsøg på at redde bolden på stregen. Dermed endte det med sejr til Frankrig

Resultatet betyder, at Rumænien er på førstepladsen efter deres 4-1-sejr over Kroatien tidligere tirsdag, Frankrig tager andenpladsen med en dårligere målscore efter første runde af gruppespillet.

