Vildt forslag: Qatar med i Europa-gruppe

VM-vært Qatar skal være med i den europæiske del af VM-kvalifikationen for at holde sig i form. Kampene kommer ikke til at give point til de europæiske lande, skriver flere medier

Qatar er allerede klar til VM 2022, da de er vært for slutrunden.

De kommer dog til at spille mod europæiske lande frem mod VM.

Det oplyser Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) ifølge flere medier, herunder engelske The Independent, The Athletic og nyhedsbureauet AP.

Landet kommer til at træde ind i Gruppe A, der er en af de grupper med kun fem lande. Her skal de møde Portugal, Serbien, Irland, Luxembourg og Aserbajdsjan.

Qatar vil komme til at spille ti testkampe mod de fem lande. Landets hjemmekampe vil blive spillet i Europa for at give de europæiske lande kort rejsetid.

Resultaterne mod Qatar kommer ikke til at tælle som en del af gruppen, men kampene bliver spillet, så der ikke er et hold, som kommer til at sidde over i hver runde.

Ved Copa America 2019 - sydamerikanernes slutrunde - var Qatar inviteret med. Her sluttede de sidste i en gruppe med Colombia, Argentina og Paraguay.

Der bliver gjort klar til VM under elendige forhold. Foto: Lars Poulsen

Kritik af Qatar

Der har længe været stor kritik af, at FIFA har besluttet at afholde VM i Qatar grundet landets manglende menneskerettigheder på flere områder, hvilket Ekstra Bladet har dækket tæt.

Blandt andet har, dem der arbejder med at bygge stadioner til slutrunden, arbejdet under slavelignende forhold, mens flere tusinde migrantarbejdere er døde, siden den lille ørkenstat for ti år siden af en flok korrupte mænd i FIFA’s eksekutivkomite blev valgt som vært for VM i 2022 - læs meget mere om det her.

Men nu får Qatar altså endnu en hjælpende hånd - denne gang af UEFA - så de har bedre forudsætninger for at klare sig godt til VM på hjemmebane.

