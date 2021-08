Ville blive på øverste hylde

Da Thomas Delaney hen over sommeren besluttede sig for at skifte klub, gjorde han opgaven en smule vanskeligere for sin agent.

For han havde et krav, som han ikke ville vige fra: Han ville spille videre på øverste ’hylde’ og stadig være en del af Champions League.

Og det ønske fik han i sandhed opfyldt med skiftet til Sevilla, der i mere end en forstand er en stor klub. Det er den klub med flest Europa League-titler.

Derfor tøvede han heller ikke et sekund med valget, da Sevilla først kom på banen.

Han fik sat sit aftryk på Dortmund efter tre år i klubben, men spilletiden var også blevet mere og mere usikker i den tyske traditionsklub.

Thomas Delaney havde det skæve smil på læben. Han er glad over skiftet til Sevilla. Foto: Lars Poulsen.

- Det var tidspunktet for mig at søge mere sikker spilletid. Tegningerne er til, at jeg får en mere central rolle i Sevilla. Jeg har brug for et sted, hvor jeg skal spille en stor rolle, forklarer Thomas Delaney og uddyber:

- Det har været meget afgørende for mig at spille videre på et højt niveau. Og jeg ser mange ligheder mellem Dortmund og Sevilla. Begge steder spiller man med høj intensitet og med mange unge spillere, siger Thomas Delaney, der havde en snak med Simon Kjær om Sevilla, inden han valgte at underskrive den treårige aftale, han har indgået med klubben.

Nu går Thomas Delaney fra en tysk industriby til et ophold i én af Spaniens smukkeste byer, Sevilla.

- Jeg er utrolig stolt over at have spillet i Dortmund. Jeg kunne rigtig godt lide at være der. Men jeg var også i Dortmund udelukkende for fodboldens skyld.

Thomas Delaney håber, han kan spille fem år mere på højt, international niveau. Foto: Lars Poulsen.

- Da jeg landede i Sevilla, var det 36 grader. Og så sagde de tilmed, at det var lidt køligt den dag.

Skiftet til Sevilla er et skridt til siden for Delaney, der hele vejen siden skiftet fra FC København har taget et større skridt. Først til Werder Bremen, siden til Dortmund og nu til en klub på samme niveau.

- Jeg har taget de helt rigtige skridt i min karriere, siger Thomas Delaney, der håber, han kan spille en håndfuld år endnu på topplan.