Ville bortauktionere trøjer - intet er sket

De såkaldte protesttrøjer, som landsholdet havde på til et holdbillede før Moldova-kampen, er fortsat ikke sat på auktion

Når DBU på et tidspunkt bortauktioner de 11 særlige trøjer fra landskampen mod Moldova, bør der stå 'nærmest aldrig brugt' under varens stand.

Det var ikke mange sekunder, at de danske landsholdsspillere havde den såkaldte protesttrøje på før landskampen mod Moldova 28. marts.

Og der er meget stille omkring den auktion, som DBU søsatte for at støtte migrantarbejderne i Qatar.

På DBU's hjemmeside kan man stadig ikke se, hvordan man tager del i auktionen.

- Det er der intet odiøst i. Vi fik først trøjerne fysisk retur fra Østrig i torsdags, hvor påsken gik i gang. Vi følger den plan, vi hele tiden har haft, og trøjerne kommer på auktion inden for de næste dage, siger kommunikationsdirektør i DBU Jakob Høyer til Ekstra Bladet.

Kan man ikke vente på, at auktionen bliver sat i gang, kan trøjen købes på Hummels hjemmeside - dog uden autograf.

Den koster 250 kr., og de 150 kr. doneres til migrantarbejderne i Qatar.

Trøjeaktionen var landsholdsspillernes protest mod menneskerettigheds-forholdene i Qatar. 'Football supports change,' er budskabet på trøjen.

Det kan man se, hvis man kniber øjnene sammen og ser godt efter på det billede, som DBU lagde på Twitter i forbindelsen med kampen mod Moldova i Herning.

DBU har kun en sløret billede af trøjen på unionens egen hjemmeside.

Spillerne havde hverken trøjerne på under opvarmningen eller under nationalsangen.

De tog dem på til et holdfoto, inden de blev pakket ned igen og vist nok sendt på auktion.

'De særlige trøjer fra de 11 spillere på holdfotoet vil blive signeret og sat til salg på auktion,' skrev DBU på deres hjemmeside 28. marts.

Den tidligere landsholdsspiller Stig Tøfting har de seneste uger haft gang i sin egen indsamling til Børnecancerfonden og KidsAid.

'Tøffe' formåede at indsamle over en mio. kr. og giver DBU et råd ganske gratis:

- Hvis de har tænkt sig, at trøjen skal sælges, kan jeg godt være behjælpelig. De kræver sådan set bare et link på deres hjemmeside!

Tøffe triumferer: Indsamler millionbeløb

Det står endnu ikke klart, hvordan DBU får overskuddet fra auktionen frem til migrantarbejderne i Qatar, men Amnesty International er blevet involveret - fortsat uden held.

Ingen kontakter til migrant-organisationer I nyheden om trøjeaktionen på DBU's hjemmeside skrives det, at man i samarbejde med Amnesty International vil finde ud af, hvordan man bedst får pengene helt ud til migrantarbejderne og deres familier. Ekstra Bladet har været i kontakt med Amnesty Danmarks pressechef, Malene Haakansson, der fortæller, at der fortsat ikke er fundet en løsning. - Amnesty Danmark har sagt ja til at hjælpe DBU med kontakter til NGO’er, der hjælper migrantarbejderne. Vi har sendt en forespørgsel til vores internationale kollegaer før påske, og vi har indtil videre ikke videreformidlet nogle kontakter, siger Malene Haakansson til Ekstra Bladet.

Jakob Høyer ønsker ikke at forholde sig til den del af processen endnu.

- Jeg er sådan indrettet, at jeg gerne vil have pengene i kassen, inden jeg uddeler dem igen. Vi har et møde med Amnesty i næste uge, siger Jakob Høyer.

