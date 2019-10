Vind penge på hjørnespark: Sådan skal du spille

Danmark rykker fra København til Aalborg og spiller venskabskamp mod Luxembourg tirsdag aften, hvilket ligner en oplagt mulighed for at forlænge vores ubesejrede stime

Det kunne selvfølgelig lige passe, at det danske landshold smider deres fantastiske ubesejrede stime i en venskabskamp mod Luxembourg. På hjemmebane. Men det sker da af ikke, vel? Spørgsmålet er så, hvad udfaldet ellers bliver?

Danmark er selvfølgelig kæmpefavoritter, men Åge Hareide kommer vel til at skifte markant ud i opstillingen fra i lørdags, så hvad skal man prøve at snuse sig frem til? Kommer Robert Skov mon ikke ind? Dolberg? Christian Gytkjær måske? Og bliver der skiftet ud i forsvaret?

Det gør det altså svært at prøve at forudsige noget, men vi kan da give et bud på hjørnesparkene. Danmark er sjældent den helt store hjørnesparks-sluger, om man så må sige, det blev til seks mod Schweiz i lørdags, og meget mere tror jeg egentlig ikke på i aften.

Luxembourg formåede i fredags at holde Portugal nede på seks hjørnespark, i Portugal, og kampen før havde de Serbien nede på fem. Jeg går efter noget lignende til Danmark i aften. Jeg går desuden efter dansk sejr i en ikke alt for målrig kamp.

Danmarks seneste fem venskabskampe på hjemmebane sluttede med højst to mål og de holdt nullet i deres seneste fire. Jeg satser desuden på, at der kommer mest action, hvad mål angår, ligesom i lørdags falder efter pausen.

Ingen af Danmarks fem førnævnte venskabskampe havde mere end højst ét mål før pausen, tre af dem var 0-0 ved pausen. Ingen af Luxembourgs seneste fem kampe havde mere end højst ét mål før pausen.

Forslag:

Danmark vinder og under 3.5 mål: odds 1.77 Nordicbet

(Asian 1. halvleg) under 1 mål: odds 2.60 Unibet

Danmark under 7.5 hjørnespark: odds 2.00 Unibet

Flest hjørnespark (handicap 0-6): 2 1.74 Unibet

Under 10.5 hjørnespark i alt: odds 1.80 Unibet

