Vinder prestigefyldt pris

Hæder bliver ved med at regne ned over Simon Kjær i disse uger.

Avisen Tuttosport har netop tildelt danskeren den prestigefyldte 'Gaetano Scirea'-pris.

Det er en pris, der tildeles spillere i Serie A, der er fyldt 30 år, der udviser 'professionalisme, forståelse for sportslige værdier og eksemplarisk opførsel på banen.'

Listen over tidligere modtagere er respektindgydende. Franco Baresi, Roberto Donadoni, Roberto Baggio, Paolo Maldini, Gianfranco Zola og Francesco Totti står på listen over prismodtagere siden den blev uddelt første gang for 29 år siden.

Simon Kjær skriver sig ind mellem de største legender i Serie A. Foto: Jens Dresling

Tuttosport uddeler prisen i forbindelse med udnævnelsen af årets 'Golden Boy' - den mest anerkendte talentpris i verden.

Simon Kjær tildeles prisen for sin indsats i redningen af Christian Eriksen i sommer.

- Og Kjær er, på den facon, det tætteste eksempel på motivationen for denne anerkendelse, som Tuttosport skriver det.

Simon Kjær er blot den anden ikke-italiener, der modtager prisen. Den første var argentinske Javier Zanetti i 2010.

Vinderen af Golden Boy-prisen blev i øvrigt Barcelonas Pedri.