Virus-ekspert giver fodboldfans EM-håb, men..

Rigtig mange fodboldfans har sikret sig billetter til Danmarks EM-kampe i Parken næste sommer. Mange vil blive skuffede, men formentlig ikke alle.

Sådan lyder vurderingen fra Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologived Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

En vaccine mod coronavirus rykker tættere og tættere på, og så sent som mandag kunne den amerikanske biotekvirksomhed Moderna fortælle, at man har udviklet en vaccine, der i indledende undersøgelser er 94,5 procent effektiv. I løbet af det første kvartal af 2021 forventes det, at man kan blive vaccineret for Covid-19.

Og hvad betyder det så for muligheden for tilskuere til sommerens EM-slutrunde, der foruden i Danmark skal afvikles i 11 europæiske lande?

Set med danske briller tror Allan Randrup Thomsen på tilskuere i Parken, men ikke en udsolgt nationalarena.

- Jeg vil tro, at der kan åbnes mere op, men måske ikke for fulde huse. Der kommer stadig til at være et fokus på håndhygiejne og afstand, men det kan man jo godt kombinere med fodbold. Jeg tror helt sikkert, at der kan lukkes mere end de nuværende 500 ind, men jeg tvivler på, man kan lukke 35.000 ind i Parken, siger Allan Randrup Thomsen til tipsbladet.dk.

Forhåbentlig kan der være flere tusinde tilskuere i Parken til sommer Foto: Lars Poulsen

Et forsigtigt bud er, at Parken kan fyldes halvt.

- Man kan måske gå med den løsning, at hvert andet sæde skal være ledigt. Så ender vi på omkring 17.000 i Parken. Det er nok ikke utænkeligt, men jeg vil gerne understrege; det afhænger af mange forskellige ting, som vi endnu ikke ved noget helt præcist om, siger virologen.

Han fortæller, at det blandt andet afhænger af landenes virusstrategi. Skal de ældre og sårbare vaccineres først, og hvordan responderer de? Allan Randrup forklarer, at der altid er nogle grupper, der responderer bedre end andre.

Lige nu tør han ikke skyde endegyldigt på, hvor stor grund der er til optimisme.

- Det bliver helt klart et kapløb med tiden. Man vil stadig anlægge et forsigtighedsprincip, og fodbolden er det, man vil betegne som en mulig superspreder-begivenhed. Så fodbold vil sammen med eksempelvis Roskilde Festival stå et stykke nede på listen over ting, man åbner helt op for, lyder det fra Allan Randrup Thomsen, der dog tør komme med en enkelt positiv forudsigelse:

- At gå til fodbold hænger for mange også sammen med, at man kan drikke en øl på en fortovscafe inden kampen. Det, tror jeg, vil være muligt. Det er der en god chance for vil være åbent.

Måske en snert af denne fan-fest kan blive realistisk til sommer. Foto: Kenneth Meyer

12 værtslande er det store problem

Den kommende EM-slutrunde skal som bekendt afholdes i 12 forskellige lande. Det er første gang, at det er tilfældet. Og timingen er mildt sagt uheldig.

Allan Randrup Thomsen lægger ikke skjul på, at det kan blive meget vanskeligt at fastholde så mange værtslande, selv om en vaccine er klar i første kvartal af 2021.

- Det vil jeg betegne som meget usikkert. Det afhænger helt og holdent af de forskellige lande, og jeg kunne sagtens forestille mig, der i sommeren 2021 stadig vil være lande, som man i Danmark vil fraråde udrejse til. Jeg er meget nervøs for Syd- og Østeuropa. Hvordan kommer de til at håndtere det, spørger virologen.

Frem mod slutrunden vil hver en sten blive vendt, og alle mulige løsninger vil blive diskuteret. Den danske virolog har et forsigtigt bud på, hvad en af mulighederne kan være.

- Mange vil helt sikkert have fået vaccinen til sommer, men ikke alle. Jeg har noteret mig, at man både i Østrig og Slovakiet er begyndt at hurtigteste folk, og det kan være en mulighed, at man benytter sig af det på rejsende, der ikke kan fremvise, at de er blevet vaccineret. Jeg kender godt forbeholdene ved hurtigtests, og det er ikke alle tilfælde af Covid-19, de opfanger, men det kan være en løsning til EM, lyder det fra Allan Randrup Thomsen.

Foruden Danmark er England, Tyskland, Aserbajdsjan, Rusland, Italien, Rumænien, Holland, Irland, Spanien, Ungarn og Skotland EM-værter. Slutrunden afvikles fra 11. juni til 11. juli 2021.

