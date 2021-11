VM-ambassadør angriber homoseksuelle

Den tidligere egyptiske landsholdsspiller Mohamed Aboutrika, der er VM-ambassadør for Qatar, gik på tv til angreb på homoseksuelle

Han er ambassadør for VM i Qatar - og homofob.

Den tidligere egyptiske stjernespiller Mohamed Aboutrika har på Qatars sportskanal BeIN i stærke vendinger kritiseret Premier Leagues Rainbow Laces-kampagne, der støtter LGBT.

Aboutrika er en af BeIN's stjernekommentatorer, og i forbindelse med en Premier League-udsendelse i weekenden brugte han taletid på at kritisere homoseksuelle.

Det var nogle uhyrlige ting, der kommer ud af munden på Mohamed Aboutrika.

Han sagde blandt andet, at homoseksualitet er en farlig ideologi, som der skal kæmpes imod.

- Det er ikke kun imod islams natur, det er også imod den menneskelige natur. Det er vores opgave at kæmpe imod homoseksualitet.

- De siger til os, at homoseksualitet er menneskerettigheder. Nej, det er ikke menneskerettigheder, det går tværtimod mod menneskeheden, lød det fra den tidligere egyptiske landsholdsspiller.

I seneste runde af Premier League var der klare støtteerklæringer til LGBT. Anførerbindene var blandt andet i regnbuens farver, og der var regnbueflag på banen før kickoff.

Nogle spillere har også vist deres støtte ved at optræde med snørebånd i regnbuens farver.

Det er faldet 43-årige Mohamed Aboutrika for brystet.

Ud over at kritisere homoseksuelle gav han på direkte tv sin arbejdsgiver det råd i fremtiden ikke at vise noget optakt fra kampe, hvor der var planlagt LGBT-støtte.

Han mente, at BeIN først skulle stille om, når der blev fløjtet op. Og i øvrigt skulle de muslimske spillere i Premier League ikke deltage i kampagnen.

Ifølge Bloomberg har Mohamed Aboutrika fået en reprimande af BeIN for sine udtalelser.

Moderselskabet bag tv-kanalen er beIN Media Group, der er ejet af Qatars Qatar Sports Investments. I spidsen for både beIN og investeringsselskabet står PSG-præsident Nasser Al-Khelaifi.

Homoseksualitet er ulovligt i VM-landet Qatar og kan straffes med både bøde og fængsel.

