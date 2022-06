VM-billet i farezonen: Landsholdsstjerner skal på klubjagt

Op imod halvdelen af Kasper Hjulmands landsholdstrup kan stå foran et klubskifte her i sommerpausen - afgørende beslutninger venter for at komme ind i VM-varmen

Der venter nogle svære beslutninger for mange af de danske landsholdsspillere.

For sommerens beslutning om fremtiden kan få store konsekvenser for VM til vinter.

Skal jeg blive, eller skal jeg skifte klub? Sådan tænker mange sikkert.

Men Kasper Hjulmand har gjort det tydeligt og klart for enhver: I skal spille førsteholdsfodbold, hvis I skal med til VM-slutrunden i Qatar til november.

Derfor er der nu lagt op til en travl og hektisk sommer for en stor del af spillerne i landsholdstruppen.

Udgangspunktet er forskelligt for spillerne. For Kasper Schmeichel og Pierre Emile Højbjerg handler det ikke om jagten på spilletid, men måske en ny, spændende udfordring i et andet land.

For spillere som Jens Stryger Larsen, Martin Braithwaite, Daniel Wass og Jannik Vestergaard er situationen mere alvorlig.

Fælles for dem er, at de har spillet meget lidt i foråret. Og fortsætter det, så kommer de ikke til VM.

Martin Braithwaite er med på listen over dem, der skal skifte klub, selv om han har signaleret, han bliver i Barcelona for at spille sin chance.

Dermed tyder meget på, at angriberen er parat til at gamble med sine VM-chancer.

Han har stået langt tilbage i køen hos cheftræner Xavi i foråret, når det handler om spilletid. Nu skal han med et trylleslag lave om på den virkelighed, hvis han skal til VM.

- Jeg har før stået i en tilsvarende situation, hvor jeg har kæmpet mig tilbage på et hold. Jeg tror, jeg kan gøre det også her i Barcelona, siger Martin Braithwaite.

Danmarks startformation til EM-semifinalen mod England. Hele otte spillere fra den kamp kan stå foran et sommerskifte. Kun Thomas Delaney, Simon Kjær og Mikkel Damsgaard ser ud til med sikkerhed at fortsætte i deres nuværende klubber. Foto: Finn Frandsen.

Jens Stryger står i en gunstig position, fordi han er transferfri. Der skal nok dukke flere muligheder op, hvor han så skal vælge rigtigt.

I måneder har det været en offentlig hemmelighed, at Andreas Christensen skal til Barcelona. Nu venter vi bare på, det bliver officielt. Det sker nok først efter de fire landskampe.

Kasper Dolberg ligner en spiller, der er gået i stå i Nice. Han kunne godt have behov for nye omgivelser og impulser fra trænere og holdkammerater. Et skifte ligger lige for denne sommer for ham.

Se listen over de landsholdsspillere, der kan få en travl sommer:

De skal væk Jens Stryger Larsen Han optrådte senest for Udinese 31. oktober. Siden har han været ude i kulden. Aftalen står til udløb nu. Han skal videre og tidligere har klubber som Watford og Galatasaray været inde i billedet. Aktuelt nævnes både Feyenoord og PSV Eindhoven som mulige destinationer. Martin Braithwaite 25 minutters topfodbold I Barcelona i 2022 burde ikke give landsholdsudtagelse, men Hjulmand har taget ham med I håbet om at give ham et skub, så han finder en ny klub her i sommerens transfervindue, selv om han har to år igen af sin nuværende aftale. For fast spilletid får han ikke i Barcelona. Andreas Christensen Aftalen med Chelsea udløber, og han skifter klub. Alt tyder på, at det er Barcelona, der bliver næste destination. Spanke medier har dog senest skrevet, at Barcelonas økonomiske situation gør, at klubben aktuelt ikke er i stand til at registrere ham i klubben, selv om han er transferfri. Daniel Wass Han blev skadet i sin debut i begyndelsen af februar, så 45 minutter har han hidtil spillet for Atletico Madrid. Spørgsmålet er hvor meget spilletid, der venter i den kommende sæson, hvor han ligner en spiller til bredden i truppen. Hvis han skal til VM, kræver det et klubskifte. Prisen er lige nu 19 mio. kr. og det er mange penge for en 33-årig. Men det kan løses, hvis Wass giver afkald på en stor del af lønnen, så kan Atletico lade ham gå for en slik. Kasper Dolberg Det ligner et farvel til Nice, selv om han har kontrakt med klubben yderligere to sæsoner. Både cheftræner og anfører har i løbet af sæsonen kritiseret Dolbergs attitude. Og sæsonen sluttede på mystisk vis, hvor han sad på bænken de seneste tre kampe. Han nåede kun at score seks sæsontræffere. Måske kan Premier League blive næste destination for den 24-årige angriber. Anders Dreyer Han blev sorteret fra den endelige landsholdstrup, men den lille tekniske offensivspiller er nu på intens klubjagt. Han skal ikke retur til Rubin Kazan, der er rykket ned i den næstbedste russiske række. Det ser heller ikke ud til, at FCM får glæde af ham i den nye sæson. Men med de kvaliteter han har burde det ikke være svært at finde en ny klub. Rasmus Nissen Kristensen Efter endnu et mesterskab og en stor sæson i Red Bull Salzburg peger pilen mod nye udfordringer for den stærke back. Borussia Dortmund og Leipzig har været nævnt, men det tyder på, at Premier League trækker mere i den fysisk stærke back. Leeds har lagt sig i førertrøjen. Klubben har budt 87 mio. kr. og det er tæt på en aftale. Derved slår de danskerklubben Brentford, der også har vist interesse. Vis mere Vis mindre

De kan også skifte klub Kasper Schmeichel Efter at have vundet Premier League og FA Cupen med Leicester, er det måske tidspunktet med en ny, stor udfordring. Den 35-årige keeper har ét år igen af sin aftale med Leicester, så det er nu et skifte skal ske, hvis klubben skal have lidt penge for ham. Han er fit og ser ud til at kunne fortsætte flere år på topplan. En spændende sommer kan vente i forhold til hans fodboldfremtid. Joakim Mæhle Det har været en mærkelig sæson for ham på klubholdet. Foråret har været meget ujævnt. I april røg han ind med blindtarmsbetændelse. Han har haft svært ved at finde spilrytmen i Atlanta. Han spillede således blot i tre kampe efter operationen. I to af de tre kampe startede han på bænken. Aftalen med Atalanta udløber først i 2025, men det virker ikke som om Gian Gasperini har samme tillid til ham som Kasper Hjulmand. Christian Eriksen Det bliver en meget vigtig sommer for landsholdskreatøren, der kan vælge det sikre og fortsætte i Brentford, hvor han er sikker på en central nøglerolle under Thomas Frank. Han kan også vælge at vende tilbage til Tottenham, der tilmed skal spille Champions League. Det er naturligt, hvis den udfordring tiltrækker ham. Men han skal ikke forvente spilletid hver gang hos Antonio Conte i Tottenham. Manchester United har også været nævnt som en mulighed. Alt peger i retning mod, at Eriksen fortsætter i Premier League. Nu skal han blot beslutte sig, hvor fremtiden ligger. Jannik Vestergaard Manager Brendan Rodgers jagtede ham gennem mere end ét år. Men kærligheden ser ikke ud til at være vedvarende. Han røg ud i kulden de sidste to måneder i Leicester, hvor han slet ikke spillede. Han har blot fået spilletid i to Premier League kampe i år. Dertil kommer tre kampe i Conference League og en enkelt i FA Cupen. Han har ikke spillet klubfodbold siden 17. marts. Det er svært at se, at Leicester vil satse på ham i den kommende sæson. Han har to år igen af sin aftale. Nicolai Boilesen FCK-kaptajnen står overfor et vigtigt sommervalg. Han er netop fyldt 30, har ét år igen af aftalen med mestrene. Men det tilbud om en forlængelse, som FCK har givet ham, tyder ikke på, at klubben sætter stor pris på hans kvaliteter. Det kunne godt pege i retning af et nyt europæisk eventyr. Pierre Emile Højbjerg Det ligger ikke umiddelbart i kortene, at han skal væk. Slet ikke. Han har en aftale frem til 30. juni 2025. Men måske kan han lokkes til en ny udfordring i Italien eller Frankrig. Tottenham får mange penge til indkøb. Det kan være med til at presse danskeren, der har spillet fast de seneste to sæsoner i klubben. Man kunne godt se for sig, at José Mourinho ville forsøge at lokke ham til Roma. Vis mere Vis mindre

