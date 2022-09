VM bliver for de superrige

Man skal være dollarmillionær og oliesheik for at kunne bo i Qatar under slutrunden

Engang var fodbold hele folkets sport. Sådan bliver VM i Qatar ikke. Det bliver en turnering for de få med rigtig mange penge.

Således kan vi her præsentere et varmt tilbud den første uge af VM. En villa ved vandet, godt otte kilometer fra Dohas centrum, med seks soveværelser og syv badeværelser, kan lejes for 2,5 millioner kroner – 367.000 pr nat.

Indrømmet, det er i den dyre ende. Der er også villaer, som kun koster 427.000 kroner for en uge. Vi har også fundet en til 350.000 kroner for syv overnatninger. Vi taler om villaer, hvor der kan bo op til 12 personer.

Det lokale medie Doha News har regnet ud, at gennemsnitsprisen på en Airbnb-lejlighed, i den måned VM varer, er en halv million kroner.

Og udlejerne i Qatar bruger ganske voldsomme metoder for at få deres nuværende lejere ud, så der kan skaffes plads til fodboldfans med penge på lommen. Således fortæller Doha News, hvordan lejere i de seneste måneder har oplevet, at deres månedlige huslejer er steget fra 8000 kroner til 19.500 kroner.

Det er blot et eksempel. Det er med accept fra Qatars regering, som i år har fjernet et loft over huslejerne, således at det er muligt for udlejerne under VM at opkræve op til 40.000 kroner for en enkelt nat.

De voldsomme huslejestigninger rammer især veluddannede indvandrere, som blandt andet arbejder i ministerier og hos offentlige institutioner. Nu bliver de nødt til at finde et billigere sted at bo og hele familier overvejer at flytte til deres oprindelige hjemlande.

En søgning efter hotelværelser på VM-arrangørernes hjemmeside resulterer i kun ganske få muligheder. En nat for et værelse til to personer på et firestjernet hotel løber op i 10.000 kroner.

En mulighed er også at bo på vandet på Cruise Ship Hotellet, MSC World Europa. Her koster en kahyt til to personer 20.000 kroner for en nat.

Her på Retaj Salwa Resort & Spa skal det danske landshold bo under VM. Prisen er ukendt

Skulle der være danske fodboldfans, som overvejer at tage til Qatar for at se de danske kampe, er et alternativ at flyve ud og hjem samme dag. En returbillet med Qatar Airways står i øjeblikket i 10.000 kroner. Det er mere end en fordobling i forhold til marts måned i år.

Men er valget at bo i Qatar, er det billigste, vi overhovedet har kunnet opdrive, et værelse i en af de beboelsesblokke, som til forveksling ligner det mange migrantarbejdere i Qatar bor i. Her koster et værelse til to personer 1800 kroner pr nat.

Her i blokkene bag ved vagten bor migrantarbejderne normalt i Qatar. Under VM kan de bruges til fodboldfans. Foto: Lars Poulsen.

Netop migrantarbejderne i byggeindustrien er den gruppe, som er mest presset af det kommende VM. Da Ekstra Bladet var i Qatar i marts i år, kunne vi fortælle, at Emirens regering havde udstedt et dekret til landets arbejdsgivere. Reducer arbejdsstyrken i tiden omkring og under VM. Der skal ikke være gang i byggerier under slutrunden, og migrantarbejderne skal ikke kunne ses i gadebilledet.

Det er et dekret, arbejdsgiverne har taget seriøst. Ofte på den mest brutale måde. Det viser en rapport fra organisationen Migrant Rights. I tusindtal er migrantarbejdere fra blandt andet Nepal blev sendt hjem med en enkeltbillet. Deres kontrakter er blevet annulleret, og der er mange tilfælde, hvor de ikke har fået deres løn med hjem.

Det er også en måde af skaffe ledige værelser til de mange hundrede tusinde fodboldfans, som ventes til slutrunden, der begynder 20. november og som varer en lille måneds tid.

Migrant Rights fortæller historien om Gopal, som er fra Nepal. Han har arbejdet i Qatar som bygningsarbejder siden den lille ørkenstat i december 2010 fik tildelt VM 2022. Han har blandt andet været med til at bygge Al Bayt Stadium, hvor Qatar møder Ecuador i åbningskampen 20. november.

Nu sidder 53-årige Gopal i Nepal. Hans kontrakt blev revet over, og han fortæller Migrant Rights, at han mangler at få udbetalt over 50.000 kroner i løn. Dem regner han ikke med at få. Han har mistet troen på Qatar.

- Hvor ville det være smukt, hvis arbejdere som jeg kunne se kampene på de stadioner, vi selv har bygget. Men hvem bekymrer sig om os? Arbejdere har ingen værdi i det land. VM er kun for rige mennesker, siger han.

