VM-chefen: Jeg er skuffet

VM-chefen fra Qatar udtrykte skuffelse over den norske kritik, han og FIFA fik under kongressen torsdag

Det vakte international opmærksomhed, da norske Lise Klaveness torsdag fra talerstolen talte dunder mod FIFA for at tildele VM-værtskabet til Qatar i november og december.

Ekstra Bladet er i Qatar og dækker FIFA-kongressen og talte i den forbindelse med Klaveness, der underbyggede sine pointer, som du kan læse her: Lise overtog FIFA-brødrenes fodboldfest

Over for FIFA-præsident Gianni Infantino og de qatariske arrangører gav hun klart udtryk for, hvad hun mener om Qatar som VM-vært.

- I 2010 blev VM tildelt (til Qatar, red.) på en uacceptabel måde med uacceptable konsekvenser. Menneskerettigheder, lighed, demokrati, kerneværdierne i fodbold var ikke i startelleveren før mange år senere, sagde hun blandt andet.

Talen var ubetinget højdepunktet på dagens program, men som ventet var ikke alle lige begejstrede for Klaveness’ ord.

Eksempelvis sagde formanden for Honduras’ fodboldforbund, José Ernesto Mejía, at det ikke var det rigtige forum – eller det rigtige tidspunkt – for den slags bemærkninger.

Lise Klaveness på talerstolen torsdag. Foto: Lars Poulsen

Og så gik generalsekretær for den såkaldte Supreme Committee for Delivery and Legacy Hassan al-Thawadi ellers på scenen. Bevæbnet til tænderne med argumenter og forsvarsmekanismer.

Læs også: VM sender kvart million i farezonen

Efter at have fortalt om, hvordan Qatar gennem nu 12 år, siden FIFA pegede på dem som VM-værter, har arbejdet for at forbedre sociale, menneskelige og økonomiske forhold, gik han i kødet på Klaveness.

- Jeg vil gerne udtrykke min skuffelse. Fru præsident besøgte vores land og bad ikke om et møde. Hun søgte ikke en dialog, inden hun talte ved kongressen i dag.

- Vi har altid været åbne for dialog, og vi har altid budt konstruktiv kritik velkommen, sagde han. Vores dør står åben for alle, der vil forstå forholdene, der vil uddanne sig, inden de dømmer.

Al-Thawadi i selskab med FIFA-præsident Gianni Infantino. Foto: Naseem Zeitoon/Reuters/Ritzau Scanpix

Den engelske avis The Guardian skriver, at man er blevet informeret om, at Klaveness tidligere har adresseret forholdene i Qatar over for El-Thawadi i forbindelse med en arbejdsgruppe i UEFA-regi, der besøgte landet.

Overfor Ritzaus Bureau understregede DBU-formand Jesper Møller, der også var til stede i salen i Qatar, at han var enig med Lise Klaveness i kritikken.

- Vi har haft et langt møde, hvor vi diskuterede indlægget, som skete på vegne af de nordiske lande.

- Vi har ladet det gå på tur. Sidste år var det Finland, og i år var det min norske kollega, der gik på talerstolen. Hun brugte sine egne ord, men budskabet var vi enige om, sagde han.

Læs også: Her sætter de grænsen: De skal gemmes væk

Læs også: Danmark overhalet efter nederlag