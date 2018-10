VM-drømmen knust: Festen varede kun to minutter

VIBORG (Ekstra Bladet): Festen varede i to minutter!

Men Nadia Nadim, Pernille Harder og de andre EM-sølvvindere fra i fjor kommer ikke til VM i Frankrig næste sommer. Efter 0-2 i Breda i fredags og 1-2 på hjemmebane er Danmark ude af spillet om en sjov sommer i det franske.

Det startede ellers så godt. Nadia Nadim fintede Loes Geurts halvvejs ud mod det viborgensiske hornorkester, satte højre inderside præcist til læderet og sparkede Danmark på 1-0 fra 11 meter – og alt var såre godt. For en stund…

For nok engang – og som det var tilfældet hele to gange forleden i Breda – diverterede det danske forsvar med total passivitet, da bolden ellers var clearet i feltet.

Men ingen generede højrebacken Desiree van Lunteren, der fuldstændig i tråd med sit efternavn luntede til kuglen og sendte den ind i panden på Lineth Beerensteyn, der fuldstændig umarkeret ikke havde de store problemer med at hamre hollænderne på 1-1.

Simone Boye Sørensen så alt andet end godt ud i den situation, og Theresa Nielsen forekom også at være alt for passiv, da den hollandske angriber styrtede ind i den umarkerede zone og satte panden på. Poor defending, som de siger ovre på den andenb side af Vesterhavet.

Så var dén VM-fest ligesom forbi for de mange fans i Viborg, der næppe havde de store forventninger om at se et dansk hold score yderligere tre gange i bestræbelserne på at gøre kål på den samlede hollandske føring efter nederlændernes 2-0 sejr fredag på hjemmebane.

Artiklen fortsætter under billledet ...

Nadia Nadim sparkede selv gang i VM-håbet, men scoringen til 1-0 blev Danmarks eneste over to kampe mod Holland. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

FDF’s orkester kom til undsætning og spillede fornemt: ’Tjener, vi vil ha’ mere øl!’ Der skulle nok have været fri bar og luksuspils i hanerne, hvis nogen skulle tro på dén.

Pernille Harder skaffede Danmark straffesparket allerede efter tre minutter, da en hårdt halsende Dominique Janssen forsøgte at holde trit med den rapfodede danske stjernes togt ind i feltet – fornemt stukket af Sanne Troelsgaard i øvrigt.

Nadia Nadim scorede til øresønderdøvende jubel i det femte minut, men hollændernes udligning allerede i det syvende minut piftede VM-gallaen fuldstændigt. Danmark kom ikke til de vilde chancer, men fik dog mod pausen etableret et vist pres – om end modstanderne var tættest på at score.

Shenda Spitse ramte overliggeren på et frispark, og Katrine Veje og målmand Line Johansen keglede rådvilde rundt i en forsvarsaktion, hvor keeperen og backen gerådede i total forvirring.

Danmark var tæt på 2-1 på et hjørnespark kort efter pausen, da kuglen sejlede hele vejen over feltet og forbi næverne på den hollandske keeper for at ramme bageste stang.

Pernille Harder havde to enorme chancer lige omkring den spillede time, og det er nærmest ufatteligt, at Wolfsburg-profilen var i stand til at sætte Nadia Nadims perfekt timede aflevering OVER mål fra to meters afstand!

Artiklen fortsætter under billledet ...

Pernille Harder leverede en genial dribletur, da hun skaffede straffespark til Danmark i begyndelsen - men ellers var der ikke meget at glæde sig over for den danske anfører. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Kort efter gled Harder igen ind i feltet og fik sig pænt presset slidt til en afslutning, som den hollandske målmand med stort besvær fik pareret. Nadia Nadim var 20 minutter før tid tæt på i en ordentlig gang klumpspil inde foran det hollandske mål – men uden succes.

Danmark pressede hårdt mod kampens slutning, og Pernille Harders flæk kunne have fortjent en bedre skæbne. I stedet var det nok engang Lineth Beerensteyn, der kunne hakke affaldet efter endnu en hollandsk flanke i kassen til orange sejr i overtiden.

DBU-formand Jesper Møller sagde i august sidste år, da EM-sølvvinderne blev hyldet på rådhuset i netop Viborg, at Danmark skulle til VM – ikke bare for at deltage. Men for at vinde.

DBU-bossen noterede også i den anledning, at en VM-semifinale ville kaste en tur til OL i Tokyo af sig.

Sådan skulle det ikke gå, og Nadia Nadims drøm om at deltage begge steder er dermed knust. Hun har for længst sagt, at hun ikke regner med at spille topfodbold, når hun er midt i 30’rne.

Se også: Landstræner afslører sandhed om chok-afsked: Derfor stoppede han

Se også: Dansk landsholdsstjerne i total forvandling

Se også: Fik kritik for åbent brev: - Måske var det ikke den rigtige løsning

Stor guide: Sådan knuser du dine venner i FIFA 19

Ballademageren fra helvede: Han brændte alle sine broer