VM-drømmen knust: Sverige smadrer Danmark

VIBORG (Ekstra Bladet): Hvilken nedtur! De danske fodboldkvinder havde alle muligheder for at sende sig selv direkte til VM i Frankrig næste sommer, men de kiksede totalt i gruppefinalen mod de svenske søstre. Ubarmhjertigt – men selvforskyldt.

Sverige tog den direkte vej til VM med en 1-0 sejr i Viborg, hvor 8182 tilskuere ellers var i et helvedes godt humør det meste af eftermiddagen og den tidlige aften. Men synet af en flok blå-gule spillere i vild jubel kan jo tage pusten fra selv den bedste, mens de danske spillere sørgmodige traskede ud af banen til trøst.

På det sportslige niveau består trøsten så i, at Danmark lige akkurat med det yderste af neglene fortsat har en chance for at komme til slutrunden, fordi Island hjemme dummede sig mod Tjekkiet og kun spillede 1-1.

Dermed er Danmark blandt de fire hold, der spiller semifinale og finale om en enkelt VM-plads i oktober.

Sveriges Magdalena Eriksson trøster Pernille Harder efter kampen. Foto: Henning Bagger.

De rødhvide forlængede pausen med et minuts stilstand inde på banen, og 58 sekunder af anden halvleg var alt, hvad svenskerne behøvede. Kosovare Asllani stak fornemt Sofia Jakobsson inden om Janni Arnth og Rikke Sevecke, og ingen af de to danskere havde speed til at nå den svenske angriber.

Hun plaffede iskoldt bolden ind ved den fjerne stang, selv om målmand Stina Lykke vist lige akkurat nåede at få brændt lidt af læderfedtet af den højre støvle i bestræbelserne på at afværge katastrofen. Det lykkedes altså ikke.

Det var tydeligt, at begge hold for alt i verden ville undgå at forære chancer væk, og dem var der sandt for dyden heller ikke mange af i en første halvleg, der var omtrent lige så interessant som at rive grus på Hærvejen – den sidste disciplin ville dog nok have varet en anelse længere, selv om de manglende løjer på grønsværen også føltes som noget af en langgaber.

Der skete først lidt umiddelbart før pausen, da det først lykkedes en relativt ugeneret Nadia Nadim at heade flere meter over mål på Pernille Harders flotte aflevering. Svenskerne havde et par tryk mod Stina Lykke kort efter, og den genopstandne, klubløse målvogter måtte tjatte til kuglen med såvel støvler som handsker.

Sofia Jakobsson fejrer sin afgørende scoring. Foto: Ritzau Scanpix.

Katastrofen indtraf så kort inde i anden halvleg, og den svenske scoring satte naturligvis mere fut i en dansk offensiv, der indtil da mest betjente sig af upræcise afleveringer frem i banen, og den slags giver sjældent kasser. Heller ikke her.

Danmark jagtede pludselig ikke én men to scoringer, og det har knebet gevaldigt med træfsikkerheden denne sensommer. Forleden måtte Nadia Nadim langt ind i overtiden med gruppens svageste hold, Kroatien, før Danmark fik nevet en 1-1 hjem – på hjemmebanen i Viborg.

Nadia Nadim fik chancen med ’låget’ igen i det 64. minut – og igen med Pernille Harder som oplægger, men forsøget blev pareret og verfet til hjørne, og på en ripost efter den manøvre plaffede Theresa løs og hold kuglen godt nede – men svenske Nilla Fischer tog heroisk imod med ansigtet og var til tælling. Hun kunne dog fortsætte kort efter.

Stina Blackstenius kunne have lukket og slukket 20 minutter før tid, men blev i to omgange henvist til et svensk hjørnespark.

Danmark maste på, men rigtigt farligt blev det slet ikke, og ingen kan indvende noget mod den blågule sejr.

Det har i sandhed været en ny sur uge i DBU-regi, men det kan selvfølgelig være, det forstærkede futsal-landshold i morgen tager fusen på alt og alle i Slovakiet…

