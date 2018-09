VM-flop slagter viceverdensmestrene

Det var lidt af en hjemmebanedebut Luis Enrique fik tirsdag aften som spansk landstræner.

Her kørte det spanske landshold fuldstændig rundt med Kroatien og vandt opgøret i Nations League med hele 6-0.

Dermed topper Spanien gruppe 4 i turneringen med seks point, mens England og Kroatien har nul point.

Den tidligere Barcelona-træner synes på rekordtid at have forvandlet det spanske landshold, efter at Luis Enrique før sin debut mod England forleden meddelte, at det spanske landshold måtte ændre spillestil.

Baggrunden var, at Luis Enrique mente, at modstanderne efterhånden havde læst Spanien, som ikke har haft succes ved de seneste tre slutrunder efter at have vundet to europamesterskaber og et verdensmesterskab fra 2008 til 2012.

England blev slået 2-1 på Wembley, og i morgen må Luka Modric måske krybe lidt langs væggen, når han igen stempler ind til træning i Real Madrid.

For den kroatiske superstjerne var med i opgøret i Elche, hvor Luis Enrique altså hentede sin anden sejr i to opgør som landstræner.

Artiklen fortsætter under billedet

Luka Modric ser noget fortvivlet ud efter en spansk scoring. Foto: AP

Bombardementet blev indledt efter 23 minutter, da Daniel Carvajal sendte en perfekt bold ind i feltet, hvor Saúl kom hoppende og hang perfekt i luften, hvorefter han pandede Spanien foran 1-0.

I det 33. minut blev det 2-0, da unge Marco Asensio opsnappede bolden efter en kroatisk misforståelse og hamrede den i mål på et langskud.

Asensio var også manden bag scoringen til 3-0, da han trak ind i banen og igen fyrede kanonen af. Boden tog overliggeren og sprang ind i ryggen på Kroatien-keeper Lovre Kalinic, hvorefter den gik i mål.

Der var spillet fire minutter af anden halvleg, da Rodrigo blev sendt afsted og alene med målmanden sikkert øgede til 4-0.

Anfører Sergio Ramos scorede sikker til 5-0 på et hovedstød efter et hjørnespark efter 57 minutter, og klubkammeraten Isco scorede i feltet til 6-0 efter 70 minutter på et tidspunkt, hvor Kroatien nærmest var i opløsning.

Kroatien kom dermed ned på jorden efter VM-sølvmedaljen denne sommer, da Kroatien tabte finalen i Rusland til Frankrig.

I gruppe 2 vandt Belgien ude 3-0 over Island. Dermed har Schweiz og Belgien tre point efter en enkelt kamp. Island har nul point efter to nederlag.

Luis Enrique har fået en fantastisk start som spansk landstræner. Foto: AP

Pinligt, Bendtner og Rosenborg!

Se også: Dansk profil ville væk - nu trækker han i land

Se også: Stort drama sender Vejle videre i pokalen

Helt lovligt: Sådan kan du se Messi og Ronaldo spille - gratis

Bendtners mange skandaler: Hærværk, druk og taxi-tragedier