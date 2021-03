VM-gyser: Kæmpe dansker-frygt

- Enhver moldovisk fodboldfan kan let nævne fem-seks spillere fra den danske startopstilling. Især dem, der spiller i de europæiske turneringer som Eriksen, Schmeichel og Braithwaite. Før kunne folk godt lide Bendtner. Vi kender intet til den danske liga udover FC København og FC Midtjylland.



- Det var ikke overraskende, at Danmark er topseedet. Det er et stærkt hold med stjerner eller rigtig gode spillere på alle pladser. Derfor er vi glade for at trække Danmark.

Hvis det ikke havde været for coronavirussen, ville det blive en fodboldfest, når de spiller her, fordi vi sjældent ser store stjerner. Et point eller bare et mål mod Danmark vil være en succes.



- Det danske hold er meget enkelt. De har Eriksen og et rigtig stærkt forsvar. Men der er ikke den samme stabilitet i angrebet. Omvendt er det et meget velbalanceret hold med meget store profiler i alle kæder. Derfor falder holdet aldrig sammen.



- Der er ingen tvivl om, at Danmark og Østrig skal kæmpe om førstepladsen. Det er to hold i virkelig god form med spillere i deres bedste alder. Skotland burde kunne blande sig, men jeg tror ikke på dem, fordi de har mange spillemæssige udfordringer.